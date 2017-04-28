МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объявлены победители второго кинофорума "Благотворительность в объективе", сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда "Шередарь" — организатора форума. Победителями в шести номинациях стали режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Костромы, Иваново и Беларуси.

В этом году кинофорум проводится во второй раз. Он открылся в Москве в Центре документального кино 26 апреля. Напутствуя участников, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков так сформулировал главный эмоциональный посыл этого начинания: "Помогайте от чистого сердца".

Учиться помогать от всего сердца приехали молодые режиссеры из 15 регионов России — участники конкурсной программы кинофорума. Всего на конкурс было прислано 306 работ, в финал прошли 73 работы.

Основная программа кинофорума проходила в течение четырех дней в реабилитационном центре фонда "Шередарь". Молодые режиссеры и представители благотворительных организаций собрались здесь для общения и дискуссии о том, как нужно снимать фильмы о благотворительности. В программу вошли встречи с опытными и известными режиссерами, питчинг по поиску инвесторов в области кино, мастер-класс по анимации, лекция о том, как правильно говорить на сложные социальные темы, и даже приключения в веревочном парке. Но главное все же — это неформальное общение участников кинофорума, анализ уже созданных и будущих работ и поиск партнеров для реализации новых идей.

В центре внимания — конкурсные фильмы. В течение нескольких дней участники и жюри кинофорума смотрели и обсуждали работы финалистов. Конкурс проводился в шести номинациях: документальные короткометражные фильмы, социальная реклама и видео, вирусная реклама на социальную тематику, игровые короткометражные фильмы, телевизионный сюжет и презентационный ролик об НКО. На торжественной церемонии награждения победителей, которая состоялась 28 апреля в реабилитационном центре "Шередарь" (Владимирская область), были объявлены победители.

Победителями стали:

Номинация "Документальные короткометражные фильмы"

Победитель — Екатерина Кутеко, ВГИК, Москва. "По дороге"

Специальная награда "За следование традициям отечественного кино"

Анастасия Осипова, РИА МО, Московская область. "40 лет"

Специальная награда "За успешный дебют в документальном кино"

Никита Салтымаков, Москва. "Твои руки"

Специальная награда "За профессиональное отображение социальной тематики"

Максим Смирнов, Москва. "Дорога к дому"

Номинация "Социальная реклама или видео"

Победитель — благотворительная организация "Ночлежка", Санкт-Петербург. "Бездомные читают то, что о них пишут"

Номинация "Вирусная реклама на социальную тематику"

Победитель — Татьяна Чернева, Аркадий Курусь, Елена Кулешова. Фонд "Звездный порт", Великий Новгород. "Мокро"

Номинация "Игровые короткометражные фильмы"

Победитель — Андрей Кашперский, Беларусь. "Акуака"

Специальный приз — Дарья Тюрикова, Иваново. "Каждый 88-й"

Специальная награда "За игровое решение в неигровой тематике" — Анастасия Жура. "Слепое зрение"

Номинация "Телевизионный сюжет (специальный репортаж)"

Победитель — Оксана Одегова, Кострома. "География добра: кому помогли волонтеры"

Номинация "Презентационный ролик об НКО"

Победитель — Анастасия Приказчикова, Москва. Проморолик фонда "Подарок ангелу"

Вне номинаций — специальные призы жюри:

За оптимизм и жизнерадостность — Мария Сопова, детская социальная киностудия "КиноШкид", Москва. "В поисках друга", ВГИК имени Герасимова, Москва, киностудия "ЮниГолд".