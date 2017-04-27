В рамках проекта "Благотворительный университет" пройдет лекция о Керенском

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Москве 28 апреля состоится третья лекция в рамках проекта "Благотворительный университет". Как сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства "Образ жизни", мероприятие проводится для сбора средств в пользу пожилых людей с онкологическими заболеваниями, подопечных фонда AdVita, и на программу социально-бытовой помощи одиноким пожилым инвалидам фонда "Образ жизни".

Цель образовательной инициативы — продвижение идей лёгкой благотворительности, когда человек узнаёт что-то важное, интересное и одновременно помогает нуждающимся.

Социально-просветительский проект "Благотворительный университет" был придуман и запущен фондом AdVita ("Ради жизни") в Санкт-Петербурге в феврале 2015 года. С тех пор было проведено более 200 лекций, собрано свыше 2,5 миллионов рублей, оплачены счета на лечение десятков людей. Инициатором реализации программы в Москве стал благотворительный фонд "Образ жизни".

"Мы тесно взаимодействуем с петербургскими НКО. Одна из самых крупных, результативных, близких нам по идеологии и миссии организаций – фонд AdVita. Мы очень ценим, что для воплощения совместного проекта нам удалось найти форму, которая была с успехом апробирована в Санкт-Петербурге. – Сообщает директор фонда "Образ жизни" Елена Береговая. – Выдающиеся умы, специалисты в истории, биологии, медицине, химии, физике, литературе, искусствознании – в самых разных научных областях делятся своими знаниями в интерактивной форме. Знание – сила. В нашем прочтении это высказывание Фрэнсиса Бэкона приобретает новую форму: сила каждого слушателя лекций, оказывающего поддержку проекту, заключается в том, что благодаря своей тяге к знаниям, он помогает нуждающимся".

28 апреля лекцию прочтет доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий. Тема приурочена к 100-летию революции и будет посвящена Александру Керенскому.

Мероприятие состоится в центре "Благосфера" в 20:00. Вход на событие осуществляется за благотворительное пожертвование после предварительной регистрации. Отчеты о расходовании средств публикуются в группах "Благотворительного университета" в социальных сетях и на сайтах фондов.