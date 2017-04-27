К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба

К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба

К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба

К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба, об этом в ходе II Всероссийского конгресса по геронтологии сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, сейчас работа по формированию этой службы уже активно ведется. Так, в лечебных учреждениях страны стали открываться гериатрические кабинеты, в регионах организуются гериатрические центры. Кроме того, во многих субъектах Федерации стали появляться главные гериатры. Также ведется реорганизация Российского научно-клинического геронтологического центра.

Гериатр — это специалист, в сферу деятельности которого входит оказание медицинской помощи пожилым и старым людям. Она заключается в диагностике, лечении и предупреждении заболеваний с учетом особенностей преклонного возраста.

Одним из ключевых для создания гериатрической службы является вопрос подготовки кадров. На данный момент в стране существует 28 кафедр, которые готовят геронтологов и гериатров. Уже подготовлено 7 тысяч врачей.

"Но, к сожалению, именно на должностях гериатров пока в России работают не более 300 врачей. В соответствии с порядком, нам нужны 2 тысячи врачей. Но одномоментно это сделать достаточно сложно. Мы постепенно двигаемся вперед", — отметила Ткачева и добавила, что полностью укомплектовать специалистами гериатрическую службу планируется к 2020 году.

При этом профессиональный стандарт врача-гериатра уже разработан.

"Это очень важный документ, который определяет круг компетенций, знаний и умений врача-гериатра", — сказала Ткачева.

Также Ольга Ткачева сообщила, что сейчас вносятся изменения в систему диспансеризации для пожилых людей. Согласно нововведениям, для пациентов старше 75 лет будет предусматриваться диспансеризации с элементами комплексной гериатрической оценки, в том числе будет проводиться скрининг на выявление старческой астении и тесты на угрозу развития деменции.

II Всероссийский конгресс по геронтологии и гериатрии проходит в Москве 27-28 апреля. В его работе принимают участие представители отечественной и международной академической и вузовской науки, главные специалисты-гериатры регионов России, врачи разных специальностей, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, представители общественных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.



Мероприятие проходит при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, некоммерческого партнерства "Мир старшего поколения" и благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".