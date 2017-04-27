"Марафон бобра" поможет Соне танцевать без инвалидной коляски

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Благотворительный аукцион "Марафон бобра" проходит в "Инстаграме" до конца апреля, сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Здесь представлены товары для детей, беременных и семей, где недавно родился ребенок. Космические скидки от 50 до 80% должны привлечь покупателей и помочь собрать деньги на тренажер "Галилео" для Сони, которая семь лет росла в детском доме, а сейчас живет в приемной семье, занимается танцами на инвалидной коляске и мечтает танцевать, как обычная девочка. Марафон поможет Соне осуществить мечту — если она будет ежедневно укреплять мышцы, у нее обязательно получится встать на ноги.

Соня не просто мечтательница, она человек дела. Девочка следит за тем, чтобы мама не забыла ничего из назначений врача, сама требует, чтобы болезненные процедуры делались до конца, потому что они ей помогают. Она ежедневно тренируется на "Галилео", который фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" взял для нее в аренду, срок которой не бесконечен. А вот занятия заканчивать нельзя, без них мышцы просто атрофируются.

Соня является подопечной фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", для которого организатор народной премии "Выбор родителей" и главный редактор журнала "Роды.ру" Татьяна Буцкая проводит благотворительный аукцион.

Помимо самых актуальных и востребованных в родительской среде товаров и брендов на странице "Марафона бобра" можно найти лоты от известных людей: писатель Павел Санаев передал книги с автографами и пожеланиями, мультипликатор Гарри Бардин презентовал коллекцию своих мультфильмов с дарственными надписями, телеведущая и актриса Татьяна Лазарева подписала свою новую книгу.

Но звездные лоты не будут "перебивать" практичные и функциональные лоты аукциона, рассказала Татьяна Буцкая:

"Мы все понимаем, почему надо помочь Соне, у которой есть инвалидность и детская мечта. Но сейчас наступило такое время, когда помогать нужно всем. Семьи, ожидающие ребенка, очень часто испытывают материальные сложности в первые годы жизни малыша, особенно если этот ребенок первый, а опыта и понимания, как отличить качественные товары от некачественных, у родителей нет. К участию в "Марафоне бобра" допускаются только те товары, которые признаны лучшими, признаны не кем-то, а родителями с большим стажем. Кроме того, у нас они выставлены со скидками, которых не бывает ни при каких распродажах. Да, мы должны помогать тем, кто слабее, но сейчас такое время, когда и молодым и здоровым людям тоже нужна поддержка. Смысл "Марафона бобра" в том, чтобы все помогли друг другу и получили понимание, что такое качество, не набив шишек и не переплатив".

Кроме того, на этот раз на аукционе представлены абсолютно уникальные лоты, такие как консультации с главными врачами московских родильных домов и даже контракты на роды со скидками 40%.

Приятной новостью для организаторов "Марафона бобра" стало то, что в первые минуты начала торгов за лоты люди стали предлагать суммы бо́льшие, чем того требовали правила. "Это значит, что наша аудитория пришла к пониманию того, что на благотворительном аукционе не надо скупиться, и по-настоящему прониклась историей Сони", — отметила Татьяна Буцкая.

"Марафон бобра" проходит уже во второй раз. В прошлом году благодаря аукциону фонд приобрел вертикализатор и ходунки для Оли из проекта "Близкие люди".