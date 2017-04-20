Благотворительный танцевальный марафон пройдет в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. VI Благотворительный танцевальный марафон "Лучшие друзья" пройдет в Москве 23 апреля, сообщается в пресс-релизе региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива". С 12.00 до 21.00 гостей ждут увлекательные мастер-классы от лучших хореографов страны, конкурсы, селфи со звездами, общение в дружеской атмосфере со знаменитостями, много музыки и танцы.

Последние пять лет событие ежегодно собирает несколько тысяч человек — неравнодушных, веселых и активных.

На марафоне гости учатся танцевать под песни в исполнении звезд эстрады. В течение дня популярные хореографы будут вести мастер-классы по разным танцевальным стилям, а известные артисты и музыкальные группы исполнят любимые зрителями песни.

Корпоративные команды крупнейших бизнес-компаний участвуют в увлекательном танцевальном турнире, победитель которого получает награду. Параллельно в зале проводятся арт-занятия и творческие мастерские, игры, конкурсы, розыгрыши и активности, которые не дадут скучать весь день.

Все собранные средства идут на развитие программ фонда "Лучшие друзья" по включению людей с нарушениями развития в общество. Стать гостем марафона может каждый, для этого необходимо зарегистрироваться.