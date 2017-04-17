Заявки на президентские соцгранты будут приниматься в электронном виде

Заявки на президентские гранты в социальной сфере будут приниматься в электронном виде. Об этом в комментарии корреспонденту "Социального навигатора" рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. По словам Чукалина, такая форма подачи заявок призвана упросить жизнь соискателям грантов.

"Это намного упрощает жизнь заявителя. Заявку можно будет подать, не отправляя никаких бумаг в Москву почтой. И не нужно получать большое количество справок, как это требовалось ранее", — сказал Чукалин.

Также Чукалин отметил, что само рассмотрение заявок будет многоступенчатым. При этом Фонд президентских грантов будет осуществлять организационную роль.

"Рассмотрение заявки — многоступенчатое. Первая ступень — это эксперты, вторая ступень — объединенный экспертный совет, и третья ступень — координационный комитет. И роль фонда тут только организационно обеспечивающая", — отметил Чукалин.

В 2017 году изменился порядок распределения грантов президента России некоммерческим организациям в социальной сфере. В первую очередь был учрежден единый оператор организации и проведения конкурса — эти функции теперь исполняет Фонд президентских грантов. Прием заявок на президентские гранты в социальной сфере стартует 17 апреля.