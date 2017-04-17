17 апреля стартует прием заявок на президентские гранты в социальной сфере

Прием заявок на президентские гранты в социальной сфере стартует 17 апреля. В этом году для конкурса был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.

Принять участие в борьбе за гранты могут некоммерческие неправительственные организации за исключением кооперативов и их объединений, политических партий, товариществ собственников недвижимости, объединений работодателей, торгово-промышленных палат, адвокатских палат и образований, нотариальных палат, саморегулируемых организаций.

В этом году изменились процедуры рассмотрения проектов и определения победителей конкурсов. Все максимально открыто и прозрачно — этапы конкурса можно будет отследить на сайте президентскиегранты.рф . Упрощен способ подачи заявок и заключения договоров — сделать это можно в электронном виде.

"Новый конкурс президентских грантов обещает много новшеств, причем не только в схеме отбора проектов и распределения грантов, но и в системе дальнейшего мониторинга, отчетности и оценки эффективности проектной деятельности НКО", — отметил гендиректор первого в России Детского хосписа в Санкт-Петербурге, член Общественной палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко.

По его словам, к этому конкурсу всегда предъявлялись довольно высокие требования, как со стороны НКО, так и со стороны государства. Но вопросы возникали и на этапе отбора проектов, и на этапе отчетности. "Например, Санкт-Петербургский детский хоспис у отдельных операторов не прошел даже первый этап отбора, хотя в других случаях нам удалось запустить ряд очень перспективных интересных проектов помощи тяжелобольным детям именно благодаря ресурсам, полученным по президентским грантам", — рассказал Ткаченко.

По словам отца Александра, давно ожидаемым шагом стало повышение доступности конкурса для некоммерческих организаций из регионов. Раньше для многих НКО из регионов было проблематично не только подготовить конкурентоспособную заявку, но и просто вовремя доставить ее в офис грантооператора.

"Мне кажется, когда мы говорим о выделении таких огромных ресурсов со стороны государства, это накладывает определенную ответственность не только на оператора гранта, но и на получателей этих ресурсов", — сказал Александр Ткаченко, добавив, что некоммерческие организации должны не только предложить интересные инициативы, но и подтвердить свой профессионализм, показать заинтересованность граждан в услугах, которые они оказывают.

Он подчеркнул, что десятилетиями развитие гражданского общества в России опиралось на ресурсы зарубежных институтов развития и сейчас пришло время заменить западные разработки отечественными программами, иностранное финансирование — российским.

"Именно о переходе к отечественной модели института развития, как мне кажется, свидетельствуют озвученные приоритеты в работе Фонда президентских грантов: кураторство, консультационная и методическая поддержка некоммерческого сектора", — заключил Ткаченко.