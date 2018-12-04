Около 48 тысяч студентов работали вожатыми в детских лагерях в 2018 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 48 тыс. студентов-педагогов прошли практику в качестве вожатых в детских лагерях в 2018 году, заявил статс-секретарь, замминистра просвещения Павел Зенькович во вторник.

"Еще в прошлом году мы запустили программу на базе 132 вузов, это педагогические вузы и вузы, где есть педагогические факультеты, модуль подготовки вожатых, возрождая таким образом практику, которая была в советское время… В этом году впервые массово ребята, студенты, будущие учителя проходили такую практику в вузах. У нас приятно, что из 95 тыс. вожатых в этом году студентов было 47,5 тыс.", — сказал Зенькович на заседании в Совете Федерации.

Он отметил, что таким образом закрывается вопрос нехватки кадров в детских лагерях.