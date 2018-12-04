В Москве прошел праздник в честь пятилетия фонда "Найди семью"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Музее AZ в Москве в честь пятилетия фонда "Найди семью" состоялся праздник для подопечных московского Центра поддержки приемных семей, сообщает пресс-служба фонда. Детей ждала экскурсия по музею с интересными заданиями, мастер-классы, а также угощения и подарки.

Для приемных родителей — подопечных центров поддержки приемных семей фонда "Найди семью" из Москвы, Лобни и Ступино — прошла лекция профессора Ирины Преображенской "Середина учебного года: как без потерь дожить до лета? Что говорит о том, что ребенок сильно переутомлен? Как помочь ему восстановиться во время каникул? Как выбрать полезные дополнительные занятия?", а также показ короткометражного фильма, созданного в рамках проекта "Кинопоэзия" Анатолием Белым.

На празднике состоялась премьера социального ролика фонда с участием актрисы Нонны Гришаевой, отвечающего на вопрос "Почему приемным семьям нужно помогать?".

В пользу фонда также был организован благотворительный аукцион, одним из лотов которого стал златокудрый ангел, созданный совместно детьми и московскими художниками Мариной Беловой и Алексеем Политовым. Собранные на аукционе средства будут направлены на оказание помощи подопечным фонда.

Благотворительный фонд "Найди семью" создан в 2013 году и помогает детям-сиротам и семьям с приемными детьми. В настоящий момент центры фонда работают в шести регионах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Екатеринбург).