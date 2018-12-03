Главный волшебник страны рассказал, каким должен быть настоящий человек

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (55)

Какие отношения у Деда Мороза с Санта Клаусом? О чем мечтает главный волшебник нашей страны? С чего начинается чудо? Эти и многие другие вопросы смогли задать медиаотряды Международного детского центра "Артек" на встрече с Дедом Морозом из Великого Устюга.

— Дорогой Дедушка Мороз! Какие у вас отношения с Санта Клаусом? Поддерживаете ли вы контакт?

— Прекрасные отношения. Мы друзья, коллеги и братья, регулярно встречаемся! Недавно швейцарский коллега приезжал на мой день рождения, мы даже подписали контракт. С американским коллегой мы встречались в Копенгагене на Международном съезде зимних волшебников. В Финляндии, Дании, Германии, Франции, Испании — практически во всех странах мира есть свой национальный зимний волшебник!

— Давно сбился со счета! В этом году проекту в Великом Устюге исполняется 20 лет, за это время пришло около 10 миллионов писем. Вот примерная цифра. А сейчас у меня на почте лежит три мешка неразобранных писем, которые я буду читать по приезде с новогоднего путешествия.

— Какой для вас лучший подарок?

— У меня уже много лет есть мечта, которую я могу озвучить. Я мечтаю научить вас, людей, понимать друг друга. Вам не кажется, что иногда вы живете очень близко, но не понимаете друг друга? Дети не понимают взрослых и наоборот — из-за этого возникают все проблемы: болезни, зависти, то, что разрушает этот мир! Мне хочется научить вас пониманию!

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек" Дед Мороз на встрече с детьми в МДЦ "Артек" © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек" Дед Мороз на встрече с детьми в МДЦ "Артек"

— Обязательно ли писать вам письмо или достаточно просто загадать желание в Новый год?

— Правильный вопрос. Зачем нужны желания? Дорогие друзья, любое чудо и достижение начинается с желания, с мечты! Если у вас нет мечты, она никогда не осуществится. Я вас призываю немедленно: "Мечтайте!" Уже сейчас решайте, о чем хотите мечтать. Если желание доброе, то я обязательно помогу ему осуществиться; я умею это делать!

— Правда ли, что у вас ватная борода?

— Давайте поговорим о том, что такое человек настоящий и что такое человек искусственный. Вот скажите: бывают ли люди с искусственной рукой или ногой, сердцем? Бывают инвалиды. Они настоящие люди? Да. А без чего не может быть настоящего человека? Без души. А есть ли она у меня — решать вам. И не в бороде счастье.

— Готовлю праздник. Любое чудо свершается только тогда, когда оно хорошо подготовлено. Целый год ко мне приезжают делегации, группы, летом очень много международных встреч, на которые я езжу. Работа есть всегда.

— Дедушка Мороз, как ты узнаешь, насколько хорошо вел себя человек?

— Есть примета. Посмотри в глаза — видишь огоньки? Это огонь души, тот самый огонь, который греет людей даже в самые лютые морозы.