Кириленко рассказал, как сделать баскетбол популярным в России

Президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко встретился в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" с артековцами, участниками медиаотряда "Лазурный". Они обсудили популярность баскетбола в России, достижения российских команд и развитие детского спорта в стране.

- Андрей Геннадьевич, что входит в рабочие обязанности главы Российской федерации баскетбола?

— Я нахожусь в этой должности уже около трех лет. В первый год у меня было очень много офисной работы, приходилось отслеживать все соревнования, обозначать приоритеты: женский баскетбол, мужской, юношеский, детский, а также различные проекты, связанные с баскетболом. Сегодня многие из этих задач делегированы профильным департаментам Федерации, и моя работа больше связана с взаимодействием с правительством, руководством регионов, а также с финансированием и взаимодействием с партнерами.

Дело в том, что мы не можем сотрудничать со всеми сразу, нужно выбирать тех партнеров, чьи ценности соответствуют национальной сборной. Например, сотрудничество с табачными брендами противоречит нашей культуре. А спортивные товары или движения для нас очень привлекательны, потому что задачи российской Федерации баскетбола – это популяризация баскетбола и здорового образа жизни.

В моей сегодняшней работе много встреч, мастер-классов, семинаров. Мы стараемся путешествовать по всей стране. Поездки отнимают много времени, но мы рады, что можем общаться и делиться опытом с молодыми спортсменами.

- Почему в России баскетбол уступает по популярности футболу, а в некоторых странах, например, США, ситуация обратная?

— По моему мнению, футбол для новичков чуть легче баскетбола, потому что для самой простой игры достаточно подобия ворот, и уже можно гонять мяч. Для баскетбола все-таки нужны зал и кольца, необходимо бегать и прыгать, то есть для простейшей игры нужно больше слагаемых. Хотя практически в каждой школе есть баскетбольный зал, в который можно прийти и поиграть, не нужно какой-то особой экипировки. Главное – это желание, и какие-то сложности не помеха.

Популярность спорта, во многом, основывается на примерах, на тех героях, которых мы видим в жизни и по телевизору. Нужно говорить о спорте, о баскетболе, показывать такие прекрасные фильмы, как "Движение вверх", чтобы у подрастающего поколения появились положительные примеры перед глазами.

Когда наша хоккейная сборная победила на Олимпиаде, многие ребята начали заниматься хоккеем. Сейчас прекрасно прошел чемпионат мира по футболу, россияне узнали своих игроков, полюбили их, начали поддерживать и следить за их игрой. Очень важно, чтобы перед нами были хорошие примеры.

- Какая сборная России — юношеская, олимпийская или основная — сейчас показывает лучшие результаты?

- Каждый год результаты команд меняются, естественно, всегда быть лидером очень сложно. Например, в этом году у нас очень успешны сборные, которые играют "3 на 3". Этот вид баскетбола недавно попал в олимпийскую программу, он станет официальной дисциплиной уже на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Мы очень довольны, что две наши молодежные команды, и женская, и мужская, победили на этапе кубка мира. Здесь нас ждет хорошее будущее, эти команды через два года войдут в полную силу. Также наши сборные успешно выступают на чемпионатах Европы. После неудачного пятилетнего периода мы вернулись в число лидеров в баскетболе.

- В каких городах России баскетбол развит?

— Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь – на мой взгляд, лидеры. Это зависит, конечно же, от логистики. Москва, Санкт-Петербург – огромные города, где развита транспортная система, и есть 15-20 спортивных школ, которые между собой могут играть в пределах одного города. А если же мы говорим про Дальний Восток, то во Владивостоке две школы, в Хабаровске – одна. Чтобы один раз сыграть друг с другом, ученикам нужно перелететь в другой город на дальнее расстояние, и это большая проблема.

Нужно, чтобы появлялось как можно больше школ, но это сложно, так как требует финансирования, человеческих ресурсов. Например, таким странам, как Литва, Сербия, которые входят в число лидеров в баскетболе, проще. Команда садится в автобус или на самолет, через час или два приезжает в другой город и играет товарищеский матч, тем самым получая опыт игры с разными командами. У нас же не всегда это возможно, особенно в восточной части страны.

Но мы не отчаиваемся, очень многое зависит от ребят и энтузиастов, которые пытаются развивать баскетбол. Мы, со своей стороны, помогаем этим людям, и их становится все больше и больше. Например, Пермь сделала огромный скачок в развитии спорта, там очень много детей занимаются баскетболом. Это прекрасный пример того, как небольшой город фактически превратился в баскетбольную столицу, а местные команды очень здорово выступают на различных соревнованиях.

- Чем занимается благотворительный фонд "Кириленко – детям!"?

- Фонд был основан мной еще 14 лет назад. Основные направления работы фонда — помощь детям, которые находятся в больницах и детских домах, а также поддержка спортивных организаций, секций, которые связаны с детьми и детским спортом. Конечно, мне, как баскетболисту, хотелось бы сделать акцент на баскетболе, чтобы у нас было как можно больше баскетбольных площадок, чтобы дети были здоровы, гармонично и активно развивались.

В этом году мы приняли решение построить за 7-8 лет порядка 50 баскетбольных площадок по стране. Нам удалось открыть уже семь площадок в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Для нас это очень важно, ведь человек, живущий рядом с площадкой, рано или поздно подумает: "Соберу друзей, пойдем поиграем". Будь это баскетбол, футбол или волейбол, — главное, чтобы люди выходили на спортивные площадки, были активны, двигались и приобщались к спорту.

- Почему после многих лет в баскетболе вы решили закончить спортивную карьеру?

— Действительно, я много лет посвятил баскетболу. Первый раз я пришел в баскетбольную секцию в 7 лет, а закончил играть в 34. Я рад был бы продолжать, но мне помешали спортивные травмы, стало сложно играть на привычном уровне. Я привык полностью отдаваться спорту, играть на 100%, но в 34 года понял, что больше не могу этого делать, травмы затормаживают меня, и нужно попробовать что-то другое.

Я очень люблю баскетбол, поэтому я не ушел из него окончательно, а вернулся в немного другой роли. Ведь мне удалось поиграть и в обычной школе, и в спортивной школе, побывать студентом, профессионалом, поиграть в национальной сборной, выступить на Олимпиаде, все ступени были пройдены, и не хотелось, чтобы этот опыт пропал.

- Какая спортивная победа была самой главной в вашей жизни?

— Один момент мне запомнился на всю жизнь, я помню его и пронесу до конца. В 2008 году на церемонии открытия Олимпиады в Пекине мне выпала честь нести знамя нашей Олимпийской сборной. Это огромная честь, когда ты возглавляешь шествие и представляешь не только баскетбол, но и всю свою спортивную делегацию своей страны. Этим я очень горжусь и буду гордиться всю жизнь.