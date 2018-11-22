Умение оказывать первую помощь – навык, благодаря которому можно спасти не одну жизнь. В России правильному обращению с пострадавшими начали учить в 19 веке, а в 20-м, благодаря создателю "Артека", руководителю Исполкома Российского общества красного креста Зиновию Соловьеву, осваивать приемы первой помощи стали и дети. Об истории добровольческого движения ухода за ранеными и о том, как юные россияне изучают азы первой помощи, – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Лазурный" Медиа-кампуса МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня" ко дню рождения З. Соловьева.
По стопам основателя "Артека": почему в детском лагере учат спасать людей
На фото: сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 гг.
На фото: сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 гг.
На фото: врачебный обход палат в "Артеке". 1932 г.
На фото: врачебный обход палат в "Артеке". 1932 г.
На фото: военный поход артековцев. Перевязка ран. 1933 г.
На фото: военный поход артековцев. Перевязка ран. 1933 г.
На фото: артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки.
На фото: артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки.
На фото: обучение артековцев технике непрямого массажа сердца.
На фото: обучение артековцев технике непрямого массажа сердца.
На фото: старший фельдшер, сертифицированный инструктор по первой помощи Элина Архитко обучает артековцев правилам наложения кровоостанавливающего жгута.
На фото: старший фельдшер, сертифицированный инструктор по первой помощи Элина Архитко обучает артековцев правилам наложения кровоостанавливающего жгута.
На фото: демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже.
На фото: демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже.
На фото: отработка приема Раутека – способа экстренного перемещения пострадавшего.
На фото: отработка приема Раутека – способа экстренного перемещения пострадавшего.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+