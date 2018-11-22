По стопам основателя "Артека": почему в детском лагере учат спасать людей

Умение оказывать первую помощь – навык, благодаря которому можно спасти не одну жизнь. В России правильному обращению с пострадавшими начали учить в 19 веке, а в 20-м, благодаря создателю "Артека", руководителю Исполкома Российского общества красного креста Зиновию Соловьеву, осваивать приемы первой помощи стали и дети. Об истории добровольческого движения ухода за ранеными и о том, как юные россияне изучают азы первой помощи, – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Лазурный" Медиа-кампуса МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня" ко дню рождения З. Соловьева.