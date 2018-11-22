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Детские вопросы

По стопам основателя "Артека": почему в детском лагере учат спасать людей

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке"
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Сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 г. г.
Врачебный обход палат в Артеке
Военный поход артековцев
Артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки
Обучение технике непрямого массажа сердца
Cтарший фельдшер Элина Архитко учат наложению кровоостанавливающего жгута
Демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже
Отработка приема Раутека
© РИА Новости / Михаил ДмитриевВсемирное движение оказания первой помощи началось с создания благотворительного общества "Красный крест". Его миссией была помощь медикам в уходе за ранеными. В 1854 году движение пришло в Россию: для подготовки добровольцев к работе в военных госпиталях была основана Крестовоздвиженская община сестер милосердия.

На фото: сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 гг.

Сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 г. г.
© РИА Новости / Михаил Дмитриев
Всемирное движение оказания первой помощи началось с создания благотворительного общества "Красный крест". Его миссией была помощь медикам в уходе за ранеными. В 1854 году движение пришло в Россию: для подготовки добровольцев к работе в военных госпиталях была основана Крестовоздвиженская община сестер милосердия.

На фото: сестры милосердия стоят на крыльце дома с местными жителями. Санитарный поезд в селе Нарукеево, голодный год, 1891-1892 гг.

© РИА Новости / архив МДЦ "Артек"При советской власти "Красный крест" расширил свою деятельность. Одним из новых направлений стала "Служба здоровья юных пионеров", в рамках работы которой был создан санаторный лагерь "Артек".

На фото: врачебный обход палат в "Артеке". 1932 г.

Врачебный обход палат в Артеке
© РИА Новости / архив МДЦ "Артек"
При советской власти "Красный крест" расширил свою деятельность. Одним из новых направлений стала "Служба здоровья юных пионеров", в рамках работы которой был создан санаторный лагерь "Артек".

На фото: врачебный обход палат в "Артеке". 1932 г.

© Фото : архив МДЦ "Артек"Под руководством основателя лагеря, руководителя Исполкома Российского общества красного креста З. П. Соловьева, в "Артеке" было организовано обучение детей навыкам оказания первой помощи и бережному обращению со здоровьем.

На фото: военный поход артековцев. Перевязка ран. 1933 г.

Военный поход артековцев
© Фото : архив МДЦ "Артек"
Под руководством основателя лагеря, руководителя Исполкома Российского общества красного креста З. П. Соловьева, в "Артеке" было организовано обучение детей навыкам оказания первой помощи и бережному обращению со здоровьем.

На фото: военный поход артековцев. Перевязка ран. 1933 г.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикВ наши дни традицию обучения основам первой помощи в "Артеке" поддерживает профильный отряд "Юные защитники здоровья", созданный в детском лагере "Морской".

На фото: артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки.

Артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
В наши дни традицию обучения основам первой помощи в "Артеке" поддерживает профильный отряд "Юные защитники здоровья", созданный в детском лагере "Морской".

На фото: артековцы отрабатывают навык наложения давящей повязки.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикУмение проводить непрямой массаж сердца, останавливать кровотечение, помогать человеку, потерявшему сознание, – ключевые навыки оказания первой помощи.

На фото: обучение артековцев технике непрямого массажа сердца.

Обучение технике непрямого массажа сердца
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
Умение проводить непрямой массаж сердца, останавливать кровотечение, помогать человеку, потерявшему сознание, – ключевые навыки оказания первой помощи.

На фото: обучение артековцев технике непрямого массажа сердца.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виталий ВдовенковОсновам первой помощи учат медицинские работники, получившие международный сертификат по базовой сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной дефибрилляции.

На фото: старший фельдшер, сертифицированный инструктор по первой помощи Элина Архитко обучает артековцев правилам наложения кровоостанавливающего жгута.

Cтарший фельдшер Элина Архитко учат наложению кровоостанавливающего жгута
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виталий Вдовенков
Основам первой помощи учат медицинские работники, получившие международный сертификат по базовой сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной дефибрилляции.

На фото: старший фельдшер, сертифицированный инструктор по первой помощи Элина Архитко обучает артековцев правилам наложения кровоостанавливающего жгута.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виталий ВдовенковВсе занятия - это увлекательная образовательная игра с использованием яркого и наглядного оборудования.

На фото: демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже.

Демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виталий Вдовенков
Все занятия - это увлекательная образовательная игра с использованием яркого и наглядного оборудования.

На фото: демонстрация венозного и артериального кровотечения на муляже.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикПо окончанию курса каждый сможет определить вид травмы и помочь пострадавшему. "Знания ценою в жизнь!" – вот девиз медицинского отряда.

На фото: отработка приема Раутека – способа экстренного перемещения пострадавшего.

Отработка приема Раутека
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
По окончанию курса каждый сможет определить вид травмы и помочь пострадавшему. "Знания ценою в жизнь!" – вот девиз медицинского отряда.

На фото: отработка приема Раутека – способа экстренного перемещения пострадавшего.

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Умение оказывать первую помощь – навык, благодаря которому можно спасти не одну жизнь. В России правильному обращению с пострадавшими начали учить в 19 веке, а в 20-м, благодаря создателю "Артека", руководителю Исполкома Российского общества красного креста Зиновию Соловьеву, осваивать приемы первой помощи стали и дети. Об истории добровольческого движения ухода за ранеными и о том, как юные россияне изучают азы первой помощи, – в фотоленте, подготовленной медиаотрядом лагеря "Лазурный" Медиа-кампуса МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня" ко дню рождения З. Соловьева.

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