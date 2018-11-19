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Детские вопросы

Лучшей по организации детского отдыха среди регионов РФ стала Москва

(обновлено: 10:40 19.11.2018)
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© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерьЛетний детский лагерь
© Fotolia / Olesia Bilkei

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва, Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская и Московская области, а также Санкт-Петербург стали лучшими российскими регионами по организации детского отдыха, следует из исследования, подготовленного "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня".

В рейтинге участвовали все регионы РФ. Для оценки было установлено 12 критериев в рамках трех основных направлений, а также два повышающих коэффициента: доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение таких организаций профессиональными кадрами, региональное информационное поле, интенсификация механизмов обратной связи между госструктурами, общественными объединениями и гражданами. Также учитывалась доля детей в регионе, отдохнувших организованно (в лагерях, санаториях и так далее) в 2016-2017 годах, и наличие в регионах организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Лучшие регионы России по организации детского отдыха
© РИА Новости, Инфографика
Лучшие регионы России по организации детского отдыха 2018
Исследование проводилось на основе данных, опубликованных на сайтах региональных органов исполнительной власти РФ, также были использованы данные ГАУК "Мосгортур" и Росстата РФ.

Максимальное количество баллов, которое мог набрать регион, — 19. Отмечается, что первые три места с 16, 15 и 14 баллами взяли шесть регионов: Москва – 16, Краснодарский край, Нижегородская область и Свердловская область – 15, Московская область и Санкт-Петербург – 14.

"Меньше всего баллов оказалось у Республики Адыгея (3 балла): некачественно заполненный реестр, нет информации о кадрах. В отстающих, но не последних (5 баллов, или третье место с конца) оказалась Чеченская республика, у которой единственной на сайте органа местного управления было указание на реестр детского отдыха, но сам реестр не открывался. Также нет информации о вожатских кадрах в регионе", — говорится в тексте исследования, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как рассказали авторы исследования, по критерию "Доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей" у ряда регионов остаются проблемы с формой предоставления файла с реестром таких организаций. "Но несмотря на такое заполнение реестров, некоторые регионы все-таки заботятся об информационной открытости, "заводя" отдельные сайты, страницы или навигаторы по детскому отдыху. Такие сайты есть у 17 регионов", — подчеркнули они.

Пустой кошелек
© Fotolia / Piotr Marcinski
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Согласно данным, еще один проблемный критерий – "Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами". Меньше всего баллов досталось регионам за расчет доли детей, отдохнувших организованно в 2016-2017 годах, – балл давался за прирост или неизменившееся число. Всего таких регионов оказалось 14.

Также мало регионов получили балл (повышающий коэффициент) за пункт "Наличие в регионе организаций отдыха и оздоровления с условиями для приема детей с ОВЗ и детей-инвалидов" – таких субъектов оказалось всего 11. Данные по этому пункту учитывались исходя из информации, которую регионы прислали для участия во Всероссийском навигаторе по детскому отдыху.

Как отметила руководитель "Социального навигатора" Наталья Тюрина, законодательная база по отдыху и оздоровлению детей в последние годы претерпела изменения.

"Со дня трагедии на Сямозере прошло более двух лет, за это время была обновлена и изменена законодательная база, касающаяся отдыха и оздоровления детей в нашей стране. Поэтому организаторы исследования при поддержке Общественной палаты (ОП) РФ решили обратиться к вопросу качества организации детского отдыха в регионах. При этом эксперты стремились на основе проведенной оценки выделить лучшие практики для их дальнейшего изучения использования в работе", — рассказала Тюрина РИА Новости.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, развитие инфраструктуры для детского отдыха – одна из приоритетных задач для государства.

"Мы со своей стороны, как центральный институт гражданского общества, оказываем всяческое содействие в улучшении ситуации в сфере детского туризма. Ежегодно на базе ОП РФ работает горячая линия, на которую могут обращаться родители или дети в случае возникновения проблем во время отдыха, регулярно ведется работа по экспертизе законодательных инициатив перед их внесением на рассмотрение в парламент. Также регулярно проводятся мониторинги и общественные проверки на местах", — сказала Сутормина РИА Новости.

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