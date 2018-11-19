Лучшие регионы России по организации детского отдыха 2018

Эксперты проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и Международный общественный фонд "Российский фонд мира" при поддержке Общественной палаты РФ представили новый "Рейтинг регионов России по организации детского отдыха". В выборку исследования вошли 85 субъектов РФ, оценка проводилась по 12 критериям в рамках трех основных направлений, а также двум повышающим коэффициентам. Максимальное количество баллов, которое мог "заработать" регион по итогам оценки, составляло 19, но ни один из участников столько баллов в этом году набрать не смог.

Методика Рейтинга регионов России по организации детского отдыха >>

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