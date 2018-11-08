Подопечные фонда «Подсолнух» посетят необычную экскурсию

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Специальная экскурсия для подопечных благотворительного фонда "Подсолнух" пройдет 8 ноября в Музее русского импрессионизма в Москве. Как сообщили в фонде, программа станет началом масштабного сотрудничества фонда и музея.

Для детей в возрасте от 7 до 12 лет и их родителей пройдет специальная экскурсия по новой выставке "Давид Бурлюк. Слово мне!". Во время интерактивного путешествия под названием "Бурлюк-плюк-плюк" детям расскажут, что такое импрессионизм, футуризм и фовизм.

Участники будут рисовать в специальных путеводителях-раскрасках, ставить эксперименты, играть и общаться, узнают о художнике, который утверждал, что написал за свою жизнь 16 тысяч картин, и стал одним из главных мастеров русского авангарда.