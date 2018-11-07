Голодец: не надо забывать, что спорт – это тоже часть нашей экономики

В рамках IV Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра спорта РФ Марина Томилова посетили медиа-кампус Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" и дали интервью артековцам Юлии Бернгардт и Алисе Фукс.
Отмечено, что в период с 2014 по 2018 годы в "Артеке" была реализована колоссальная программа изменений. Поменялись не только стены и среда, но и содержание образования. Обновление отразилось, в том числе, на количественных показателях. Если три года назад здесь отдохнуло всего 6,5 тысяч, то сегодня через центр ежегодно проходит около 40 тысяч школьников.
"Сюда приезжают дети, которые находятся на острие всего самого современного, занимаются новыми проектами. Но все равно во всем, что делается, угадывается тот самый легендарный артековский стиль", – отметила Голодец.
Она рассказала, как домашний мундиаль способствовал популяризации спорта. Первый в истории РФ чемпионат мира по футболу оставил многомиллиардное инфраструктурное наследство. Когда готовился документ "О наследии Чемпионата мира по футболу 2018", специалисты прогнозировали заполнение стадионов, рассчитанных на 35 – 45 тысяч болельщиков, от силы на 15%.
На фото: Центральный стадион Международного детского центра "Артек".
На фото: Анастасия Черникова занимается плаванием в бассейне дворца спорта Международного детского центра "Артек".
На фото: игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря "Морской".
На фото: соревнования по волейболу среди девушек в "Артеке".
На фото: на поле для снэг-гольфа Международного детского центра "Артек" играет артековец из лагеря "Морской" Игорь Буянов.
На фото: Алина Саляхудинова играет в дартс на территория детского лагеря "Морской".
На фото: Полина Ковардакова выполняет упражнение с лентой.
На фото: 4 отряд детского лагеря "Морской" занимается спортом на Центральном стадионе Международного детского центра "Артек".
"Я говорила: зачем тогда они нам? Каково же было наше удивление, когда после мирового первенства начались матчи домашнего чемпионата. На многих стадионах заполняемость была стопроцентная. И сейчас не опускается ниже восьмидесяти процентов", – отметила вице-премьер, призвав "не забывать, что спорт – это тоже часть нашей экономики, часть нашей жизни".
Отвечая на вопрос артековцев о целесообразности создания таких же грандиозных проектов, но на всероссийском уровне, она отметила, что "события, конечно, должны быть международными". "Нельзя действовать только в своих границах, надо шагать дальше", – сказала она. По ее мнению, "Россия сегодня – один из абсолютных лидеров, например, в сфере культуры".
Коснувшись темы роста популярности спорта в стране, заместитель министра спорта РФ Томилова привела официальную статистику. Каждый третий россиянин (37%) регулярно занимается спортом. "Но мы располагаем данными социологического опроса, который говорит о том, что их еще больше – порядка 70 процентов", – сказала она. Росту рядов россиян, придерживающихся здорового образа жизни, способствует, по мнению чиновницы, строительство в регионах бассейнов, стадионов, спортивных комплексов.
Россияне приобщились к скандинавской ходьбе, углубились в воркаут. Молодёжь стала массово посещать фитнес-клубы и тренажерные залы. "Сейчас очень много участников марафонского движения и велопробегов", – заключила она, подчеркнув "хорошую динамику по статистическим данным".