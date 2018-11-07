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Детские вопросы

Голодец: не надо забывать, что спорт – это тоже часть нашей экономики

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (52)
(обновлено: 10:56 07.11.2018)
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© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в медиа-кампус МДЦ Артек и МИА Россия сегодняЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в медиа-кампус МДЦ Артек и МИА Россия сегодня
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"

В рамках IV Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и заместитель министра спорта РФ Марина Томилова посетили медиа-кампус Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" и дали интервью артековцам Юлии Бернгардт и Алисе Фукс. 

Отмечено, что в период с 2014 по 2018 годы в "Артеке" была реализована колоссальная программа изменений. Поменялись не только стены и среда, но и содержание образования. Обновление отразилось, в том числе, на количественных показателях. Если три года назад здесь отдохнуло всего 6,5 тысяч, то сегодня через центр ежегодно проходит около 40 тысяч школьников.  

"Сюда приезжают дети, которые находятся на острие всего самого современного, занимаются новыми проектами. Но все равно во всем, что делается, угадывается тот самый легендарный артековский стиль", – отметила Голодец. 

Она рассказала, как домашний мундиаль способствовал популяризации спорта. Первый в истории РФ чемпионат мира по футболу оставил многомиллиардное инфраструктурное наследство. Когда готовился документ "О наследии Чемпионата мира по футболу 2018", специалисты прогнозировали заполнение стадионов, рассчитанных на 35 – 45 тысяч болельщиков, от силы на 15%.  

Мяч вместо гаджета. Как и почему подростки выбирают спорт
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваАбсолютным лидером среди детских спортивных секций стал футбол — в 2017 году им занималось 362 тысячи юных спортсменов.

На фото: Центральный стадион Международного детского центра "Артек".

Центральный стадион Международного детского центра Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Абсолютным лидером среди детских спортивных секций стал футбол — в 2017 году им занималось 362 тысячи юных спортсменов.

На фото: Центральный стадион Международного детского центра "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВторое и третье места поделили, соответственно, спортивная борьба (203 тысячи) и плавание — 198 тысяч человек.

На фото: Анастасия Черникова занимается плаванием в бассейне дворца спорта Международного детского центра "Артек".

Занятие плаванием в МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Второе и третье места поделили, соответственно, спортивная борьба (203 тысячи) и плавание — 198 тысяч человек.

На фото: Анастасия Черникова занимается плаванием в бассейне дворца спорта Международного детского центра "Артек".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВсего в 2017 году спортивные секции в стране посещало более 2,5 миллионов детей.

На фото: игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря "Морской".

Игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря Морской
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
Всего в 2017 году спортивные секции в стране посещало более 2,5 миллионов детей.

На фото: игра в бадминтон на спортивной площадке детского лагеря "Морской".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваНа выбор вида спорта, как правило, влияют мнение родителей и сезонность. По данным за 2017 год, летние виды спорта выбрали более 2 миллионов детей, тогда как зимние виды – не более 300 тысяч.Настольный теннис, МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
На выбор вида спорта, как правило, влияют мнение родителей и сезонность. По данным за 2017 год, летние виды спорта выбрали более 2 миллионов детей, тогда как зимние виды – не более 300 тысяч.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я занимаюсь волейболом. Этот вид спорта мне открылся в аниме, в котором эта игра является мечтой парня. Мне очень понравилось смотреть за игрой, поэтому я начала заниматься волейболом. Чувства, которые ты испытываешь, когда бьёшь по мячу, нельзя передать словами", – рассказала о своем выборе Полина Сикорская из г. Каменск-Шахтинск.

На фото: соревнования по волейболу среди девушек в "Артеке".

Соревнования по волейболу среди девушек в Артеке
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я занимаюсь волейболом. Этот вид спорта мне открылся в аниме, в котором эта игра является мечтой парня. Мне очень понравилось смотреть за игрой, поэтому я начала заниматься волейболом. Чувства, которые ты испытываешь, когда бьёшь по мячу, нельзя передать словами", – рассказала о своем выборе Полина Сикорская из г. Каменск-Шахтинск.

На фото: соревнования по волейболу среди девушек в "Артеке".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваВ то же время, согласно сведениям ученых из Гранадского университета (Испания), занятия спортом в детстве стимулируют развитие мозга и положительно влияют на успеваемость.

На фото: на поле для снэг-гольфа Международного детского центра "Артек" играет артековец из лагеря "Морской" Игорь Буянов.

Игра в снэг-гольф в МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
В то же время, согласно сведениям ученых из Гранадского университета (Испания), занятия спортом в детстве стимулируют развитие мозга и положительно влияют на успеваемость.

На фото: на поле для снэг-гольфа Международного детского центра "Артек" играет артековец из лагеря "Морской" Игорь Буянов.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья ЛарцеваПо словам испанских ученых, двигательная активность влияет на участки головного мозга, задействованные в чтении и речевых процессах.

На фото: Алина Саляхудинова играет в дартс на территория детского лагеря "Морской".

Игра в дартс
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
По словам испанских ученых, двигательная активность влияет на участки головного мозга, задействованные в чтении и речевых процессах.

На фото: Алина Саляхудинова играет в дартс на территория детского лагеря "Морской".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я очень люблю гимнастику, потому что она воспитывает выносливость и силу, но в тоже время пластичность, чувство музыки, гибкость, ловкость и артистизм. Благодаря этому спорту я научилась не бояться сцены, никогда не сдаваться и всегда стремиться к победе!" – поделилась Полина Ковардакова из г. Геленджик.

На фото: Полина Ковардакова выполняет упражнение с лентой.

Упражнение с лентой
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я очень люблю гимнастику, потому что она воспитывает выносливость и силу, но в тоже время пластичность, чувство музыки, гибкость, ловкость и артистизм. Благодаря этому спорту я научилась не бояться сцены, никогда не сдаваться и всегда стремиться к победе!" – поделилась Полина Ковардакова из г. Геленджик.

На фото: Полина Ковардакова выполняет упражнение с лентой.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева"Я люблю бегать по утрам… Наша жизнь – это движение вперёд и усердная работа над собой. Почему бы не начать её с пробежки?" – поделилась Анастасия Черникова из Тульской области.

На фото: 4 отряд детского лагеря "Морской" занимается спортом на Центральном стадионе Международного детского центра "Артек".

Занятия спортом на Центральном стадионе МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Дарья Ларцева
"Я люблю бегать по утрам… Наша жизнь – это движение вперёд и усердная работа над собой. Почему бы не начать её с пробежки?" – поделилась Анастасия Черникова из Тульской области.

На фото: 4 отряд детского лагеря "Морской" занимается спортом на Центральном стадионе Международного детского центра "Артек".

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"Я говорила: зачем тогда они нам? Каково же было наше удивление, когда после мирового первенства начались матчи домашнего чемпионата. На многих стадионах заполняемость была стопроцентная. И сейчас не опускается ниже восьмидесяти процентов", – отметила вице-премьер, призвав "не забывать, что спорт – это тоже часть нашей экономики, часть нашей жизни". 

Отвечая на вопрос артековцев о целесообразности создания таких же грандиозных проектов, но на всероссийском уровне, она отметила, что "события, конечно, должны быть международными". "Нельзя действовать только в своих границах, надо шагать дальше", – сказала она. По ее мнению, "Россия сегодня – один из абсолютных лидеров, например, в сфере культуры". 

Пресс-конференция вице-премьера Ольги Голодец в медиакампусе МИА Россия сегодня в Артеке
© РИА Новости / Александр Полегенько
Голодец: "Артек" может стать стартовой площадкой для каждого школьника
"К нам легко приезжают все страны мира. Сейчас будет проходить культурный форум… И я вас уверяю, что все руководители международных организаций, все первые люди считают, что для них это топовые дискуссии, топовые мероприятия. Потому что мы задаем сегодня тон по культуре", – подчеркнула Голодец. 

Коснувшись темы роста популярности спорта в стране, заместитель министра спорта РФ Томилова привела официальную статистику. Каждый третий россиянин (37%) регулярно занимается спортом. "Но мы располагаем данными социологического опроса,  который говорит о том, что их еще больше – порядка 70 процентов", – сказала она. Росту рядов россиян, придерживающихся здорового образа жизни, способствует, по мнению чиновницы, строительство в регионах бассейнов, стадионов, спортивных комплексов.  

Россияне приобщились к скандинавской ходьбе, углубились в воркаут. Молодёжь стала массово посещать фитнес-клубы и тренажерные залы. "Сейчас очень много участников марафонского движения и велопробегов", – заключила она, подчеркнув "хорошую динамику по статистическим данным". 

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