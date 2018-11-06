Образование будущего: детям нужно давать лучшее из возможного

Статс-секретарь — заместитель министра образования и науки Российской Федерации Павел Зенькович встретился в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" с участниками медиаотряда "Лесной". Они обсудили задачи и реформы российской системы образования.

- Павел Станиславович, наше образование стремительно меняется. Каких перемен следует ожидать в ближайшее время?

— Перемены связаны с тем, что в нашей стране образованию уделяется очень большое внимание. В мае президент подписал новый указ о развитии страны, и в нем много задач, связанных с образованием. Сейчас запускается большой национальный проект, в который войдет строительство новых школ в городах и сёлах, создание цифровой оболочки школ, подключение их к высокоскоростному интернету, а также создание кванториумов в городах с населением более 70 тыс. человек.

— Самое главное, чтобы у детей была возможность получать лучшее и готовиться к новой жизни. Никто не может знать, что будет через 15-20 лет, какие профессии будут востребованы. Поэтому мы должны предоставить детям возможность получить универсальные знания и навыки, которые помогут им реализовать себя и сделать нашу страну лучше.

- По какому принципу устроена российская система образования?

— Мы определяем для всей страны образовательные стандарты — тот объем знаний, который должны знать все. В современной системе образования школы обладают большой свободой определять свою программу и траекторию развития. При этом, есть установленное количество учебных предметов, которые учащиеся должны знать, и определенные требования по учебным часам. И я искренне верю, что все школы эти требования выполняют.

- Вносятся ли изменения в стандарты образования?

— Мы все время их дорабатываем. Первого сентября вступили в силу стандарты нового поколения. Под них сейчас дорабатывают учебники и программы, учителя проходят повышение квалификации.

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— Да, например, мы видим улучшение результатов единого госэкзамена, поэтому отменять ЕГЭ не намерены.

- Как вы считаете, нужно ли детям изучать профильные предметы, которые они не будут сдавать на госэкзаменах?

— Есть спорное мнение, что гуманитариям в старшей школе не нужно изучать точные науки, а математикам, например, не нужна история. Но это не так. Иначе получится как в анекдоте про человека, который в школе не учил физику и думает, что мир состоит из чудес. Хоть я и гуманитарий, но знаю, что чудеса — это природные явления. У школ есть возможность выбрать траекторию, но правительство все равно будет работать над усовершенствованием системы образования.

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- Президент сказал, что через пять лет мы должны войти в десятку стран с лучшим образованием. Это амбициозная задача. Мы, конечно, и сегодня не на плохих позициях, но, чтобы войти в десятку лучших, нужно много работать.

- Почему в вузах занятия физкультурой на первых курсах обязательны? Разве студенты сами не могут решать вопросы своего здоровья?

— Когда мне было 18 лет, я тоже думал, что мы взрослые и все понимаем. Но сейчас, если вернуться назад, я бы многие вещи делал по-другому. Мне спорта в институте не хватало, хотелось больше. Молодых людей в возрасте 18-21 года даже хорошо направлять в правильное русло и давать им возможность заниматься спортом, хотя бы для того, чтобы сменить обстановку. Я согласен с тем, что спорт нужен и не зазорно делать его обязательным.