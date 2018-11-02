"Все достало!" Опубликована серия социальных роликов о проблемах подростков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, представил новую серию социальных рекламных роликов, посвященную актуальным проблемам современного общества — трудностям взаимоотношений подростков со сверстниками, родителями и педагогами, а также всплескам агрессии.

"В социальной рекламе родителям подскажут, как понять, где обрывается ниточка взаимопонимания с ребенком, как сделать все возможное, чтобы не запустить проблему, с которой подростку тяжело справиться самостоятельно, и как уберечь взрослеющего человека от трагических ошибок, последствия которых необратимы", — рассказали в пресс-службе исполнителей проекта, Лаборатории социальной рекламы.

Сюжеты роликов разворачиваются на уроках в школе, где обучаются и родители. На одном из видео учитель, в роли которого снялся заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Леонов, выясняет, хорошо ли папы и мамы знают своих детей. И, несмотря на уверенность одной из мам, выясняется, что родители знают лишь малую часть жизни своих чад.

Другой ролик переносит зрителя на урок физкультуры, на котором дети и взрослые бросают друг другу мяч, называя при этом свои переживания. "Меня никто не понимает", "Я некрасивая", "Я уже взрослый! Хватит меня контролировать!", — восклицают дети. "Да разве это проблемы!", — парирует родитель. В итоге один из пап прерывает обмен негативными репликами и предлагает обсудить волнующие сына ситуации.

События третьего ролика разворачиваются на уроке иностранного языка. Родители и дети в споре или конфликте словно говорят на разных языках, не понимая друг друга. В ходе сюжета родители вместе с педагогом разбирают, что на самом деле означают такие агрессивные фразы, как "Меня все достало!". За этим может скрываться страх не оправдать ожиданий родителей и учителей, чрезмерное давление и контроль со стороны родителей, переутомление из-за высокой нагрузки.

"Подросток становится агрессивным не в один миг. До того как ситуация накаляется до предела, обычно проходят месяцы, а то и годы переживаний, боли и одиночества. С помощью социальных роликов мы хотели рассказать о причинах подростковой агрессии и подсказать родителям, как справиться с этими непростыми ситуациями", — подчеркнула председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

Она порекомендовала в самых сложных вопросах воспитания обращаться к порталу "Я — родитель", где можно найти полезную информацию о проблемах в отношениях между родителями и детьми, а также получить консультацию психологов.

Социальная реклама побуждает родителей в конфликтных ситуациях проявлять терпение и быть более внимательными к своим детям. "Успейте заметить, успейте услышать, успейте увидеть, о чем молчит подросток!", — призывают создатели видеороликов.