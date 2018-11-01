"Будущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенка"

Будущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенка

Будущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенка

Многодетную маму Надю Иванову хочется назвать героиней. Она воспитывает сразу пятерых детей, еще двоих уже выпустила во взрослую жизнь. И шестеро из этих детей были приемными. Но для самой девушки — это не подвиг, а естественный путь: как волонтер она много работала с сиротами и знает об их сложностях и потребностях не понаслышке. История Нади о том, как в большой семье справиться с бытовыми трудностями и как восстанавливаться, когда заканчиваются силы.

Наде Ивановой всего 24 года. Многие в этом возрасте только осваиваются на первой работе и о семье даже не задумываются. Но девушка уже сейчас взяла на себя гораздо большую ответственность и стала многодетной приемной мамой.

Она вспоминает, что с темой сиротства столкнулась еще в детстве. Мама девушки работала в приюте, и Надя уже тогда сочувствовала детям, оставшимся без родителей. "Наверное, мой выбор был неизбежен — и мама, кстати, его поддержала тогда и поддерживает до сих пор", — говорит Надя.

В девятнадцать Надя стала работать волонтером в детском доме, но очень быстро поняла, что подарками и концертами детям не помочь.

"Каждый раз, приходя в детский дом, я понимала, что я уйду, а дети останутся — такие же несчастные и одинокие. Но с конфетами", — вспоминает она.

Надя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом. Девушка устроилась в благотворительную организацию, которая помогала в том числе и неблагополучным семьям. Она стала опекать троих девочек — Юлю, Наташу и Кристину, мама которых сидела в тюрьме, а прабабушка не справлялась со всеми заботами. Надя помогала, решала бытовые вопросы, но все это не могло переломить ситуацию, и девушка начала задумываться о том, чтобы забрать девочек, если бабушка не сможет о них заботиться.

© Из личного архива Надежды Ивановой Надя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом. © Из личного архива Надежды Ивановой Надя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом.

В одной из волонтерских поездок в детские дома Надя познакомилась с будущим мужем, которого не испугали ее планы.

"Как только мы начали встречаться, я рассказала ему про "своих" девочек и про то, что заберу их, если в семье что-то случится. И муж меня поддержал", — говорит Надя.

Поженившись, молодые люди сразу отправились в школу приемных родителей и стали готовить документы на усыновление. Ситуация в семье у девочек тем временем зашла в тупик: мама вышла из заключения, родила четвертого ребенка, но совсем о нем не заботилась. И в конце концов Надя с мужем предложили бабушке вместе с детьми переехать к ним. "На тот момент самому младшему Дане исполнился год. Так в один день я стала мамой четверых детей", — говорит Надя.

Материнство — работа без выходных и праздников

Говорят, что воспитание детей — одно из самых сложных дел на свете. Еще бы, ведь у матери не бывает выходных, а домашние дела редко можно отложить в долгий ящик. Надя признается, что после усыновления она столкнулась с большими трудностями.

"Было очень тяжело, особенно с бытовой точки зрения. Вроде бы детей я знала и любила, но оказалось, что я совершенно не готова к тому, что надо постоянно на всех готовить, убираться, стирать за всеми одежду… И помочь мне было особенно некому. Спасло нас то, что мы с мужем работали в разном режиме и могли подменять друг друга. И еще я периодически разрешала себе задержаться на работе, чтобы не сразу идти домой, где бардак и куча орущих детей. Но постепенно мы ко всему приспособились, наладили быт, и стало полегче", — рассказывает девушка.

Надя работает в центре поддержки приемных семей при благотворительном фонде "Найди семью", а значит, все время погружена в тему детско-родительских отношений и связанных с ними проблем. Однако, как рассказывает девушка, советы коллег-психологов помогли ей найти способ не перегружаться и восстанавливаться после тяжелого дня.

"Я стала проще воспринимать какие-то недоделки в домашних заданиях у детей, никогда не занимаюсь их школьными делами в ущерб сну. А раньше могла полночи делать наклейки на их учебники, чтобы все было аккуратно и красиво", — говорит Надя.

Со временем она научилась и уважать свои собственные интересы и потребности, а не отодвигать их на второй план. В суматохе ежедневных дел Надя старается найти время и для похода на маникюр, и для дружеских тусовок.

"Правило, которое я соблюдаю неукоснительно: хотя бы раз в день нужно общаться с людьми, которым от меня ничего не нужно, — например, позвонить подруге и просто поболтать", — рассказывает она.

"Люблю я всех одинаково"

После усыновления четырех детей Надя Иванова не оставила и волонтерскую деятельность в детских домах. Как рассказывает девушка, общаясь с выпускниками этих учреждений, она не понаслышке узнавала, как непросто им устраивать свою жизнь вне стен приютов. И когда Надя с мужем познакомились с 17-летней Владой, они предложили ей переехать к ним и оформили опеку за несколько месяцев до ее совершеннолетия.

А после этого в семье Ивановых появился 17-летний Сережа, которому в детском доме поставили диагноз "умственная отсталость". Надя вспоминает, что хотя Сережа закончил коррекционную школу, по общению с ним было понятно, что диагноз неверный. Взяв мальчика под опеку, Ивановы помогли ему официально снять диагноз и устроиться в общеобразовательную вечернюю школу.

Как рассказывает Надя, сейчас Влада и Сергей уже начали самостоятельную взрослую жизнь, переехали и живут отдельно от семьи. "Но, конечно же, мы все равно остаемся близкими людьми: Влада и Сережа живут неподалеку, мы все время общаемся, я в курсе всего, что у них происходит, и частенько захожу в гости — проведать, как дела", — говорит Надя.

© Из личного архива Надежды Ивановой Как рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей. © Из личного архива Надежды Ивановой Как рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей.

В семье Ивановых родилась еще и кровная дочь — Полина. Единственная разница между родными и приемными детьми, как рассказывает Надя, в физической привязанности. "Между мамой и кровным ребенком она очень сильная, возникает буквально с первого кормления грудью. Всю свою жизнь Полина постоянно меня трогает, ощупывает — это такой естественный и очень мощный процесс, которого не было с приемными детьми. Но люблю я всех одинаково, никакой другой разницы между детьми нет", — делится девушка.

Как рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей, но торопить события не планируют. "Все наши дети оказывались в нашей семье не потому, что мы их искали, а по стечению обстоятельств, и для нас этот путь естественный", — говорит она.

От волонтерства — к призванию

Волонтерская работа в детских домах и собственный опыт приемного материнства со временем выросли для Нади в профессию. Педагог-психолог по образованию, она прошла обучающие курсы для специалистов, работающих с приемными семьями, и устроилась социальным работником в Центр поддержки приемных семей в Екатеринбурге.

"Я люблю то, чем занимаюсь сейчас, понимаю, насколько важна социальная работа с приемными семьями, ведь в период становления нашей приемной семьи такой поддержки мне очень не хватало", — говорит Надя.

Самостоятельно пройдя все трудности приемного родительства, девушка хорошо понимает тех людей, с которыми работает, и может лучше им помогать.

"Раньше был внутренний соблазн оценить и осудить семьи, а сейчас я понимаю, насколько разным может быть состояние родителей, насколько разными могут быть дети, да и сами обстоятельства жизни. Сейчас мне проще работать и с пониманием относиться к трудностям, встречающимся у людей", — рассказывает она.

В центре Надя координирует работу психотерапевтических групп для приемных семей, приглашает в них новых участников, следит, чтобы всем было удобно и комфортно. Еще одно направление ее деятельности — социальная работа. Звучит официально, но на деле она требует большой человеческой отдачи: нужно поддерживать людей, мягко помогать им справиться c трудной ситуацией.

"Когда у одной женщины прооперировали ребенка и у него обе ножки были практически полностью в гипсе, а ей было важно попасть на группу, я осталась с ребенком. Это также часть моей социальной работы, которая не ограничивается прямыми обязанностями, мне было приятно это сделать самой, хотя я могла найти волонтера", — отмечает девушка.

Надя Иванова не планирует останавливаться на достигнутом и в будущем хочет помогать семьям уже как психолог.

"Мечтаю, что когда-нибудь сама буду вести психологические группы поддержки приемных семей и вспоминать о том, как слушала и училась", — делится Надя.