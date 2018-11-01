ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

"Будущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенка"

(обновлено: 10:44 01.11.2018)
0150
© Из личного архива Надежды ИвановойБудущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенкаБудущему мужу я сказала: у меня могут появиться сразу три ребенка
© Из личного архива Надежды Ивановой

Многодетную маму Надю Иванову хочется назвать героиней. Она воспитывает сразу пятерых детей, еще двоих уже выпустила во взрослую жизнь. И шестеро из этих детей были приемными. Но для самой девушки — это не подвиг, а естественный путь: как волонтер она много работала с сиротами и знает об их сложностях и потребностях не понаслышке. История Нади о том, как в большой семье справиться с бытовыми трудностями и как восстанавливаться, когда заканчиваются силы.

5 советов приемным родителям: как пережить период адаптации ребенка в семье
© РИА Новости / Максим Блинов
5 советов приемным родителям: как пережить период адаптации ребенка в семье
Наде Ивановой всего 24 года. Многие в этом возрасте только осваиваются на первой работе и о семье даже не задумываются. Но девушка уже сейчас взяла на себя гораздо большую ответственность и стала многодетной приемной мамой.

Она вспоминает, что с темой сиротства столкнулась еще в детстве. Мама девушки работала в приюте, и Надя уже тогда сочувствовала детям, оставшимся без родителей. "Наверное, мой выбор был неизбежен — и мама, кстати, его поддержала тогда и поддерживает до сих пор", — говорит Надя.

В девятнадцать Надя стала работать волонтером в детском доме, но очень быстро поняла, что подарками и концертами детям не помочь.

"Каждый раз, приходя в детский дом, я понимала, что я уйду, а дети останутся — такие же несчастные и одинокие. Но с конфетами", — вспоминает она.

Надя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом. Девушка устроилась в благотворительную организацию, которая помогала в том числе и неблагополучным семьям. Она стала опекать троих девочек — Юлю, Наташу и Кристину, мама которых сидела в тюрьме, а прабабушка не справлялась со всеми заботами. Надя помогала, решала бытовые вопросы, но все это не могло переломить ситуацию, и девушка начала задумываться о том, чтобы забрать девочек, если бабушка не сможет о них заботиться.

© Из личного архива Надежды ИвановойНадя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом.
© Из личного архива Надежды Ивановой
Надя много читала об "умной" благотворительности, и ее мысли подтвердились: детям на самом деле нужны не подарки, а значимый для них взрослый человек рядом.

В одной из волонтерских поездок в детские дома Надя познакомилась с будущим мужем, которого не испугали ее планы.

"Как только мы начали встречаться, я рассказала ему про "своих" девочек и про то, что заберу их, если в семье что-то случится. И муж меня поддержал", — говорит Надя.

Поженившись, молодые люди сразу отправились в школу приемных родителей и стали готовить документы на усыновление. Ситуация в семье у девочек тем временем зашла в тупик: мама вышла из заключения, родила четвертого ребенка, но совсем о нем не заботилась. И в конце концов Надя с мужем предложили бабушке вместе с детьми переехать к ним. "На тот момент самому младшему Дане исполнился год. Так в один день я стала мамой четверых детей", — говорит Надя.

Материнство — работа без выходных и праздников

Говорят, что воспитание детей — одно из самых сложных дел на свете. Еще бы, ведь у матери не бывает выходных, а домашние дела редко можно отложить в долгий ящик. Надя признается, что после усыновления она столкнулась с большими трудностями.

"Было очень тяжело, особенно с бытовой точки зрения. Вроде бы детей я знала и любила, но оказалось, что я совершенно не готова к тому, что надо постоянно на всех готовить, убираться, стирать за всеми одежду… И помочь мне было особенно некому. Спасло нас то, что мы с мужем работали в разном режиме и могли подменять друг друга. И еще я периодически разрешала себе задержаться на работе, чтобы не сразу идти домой, где бардак и куча орущих детей. Но постепенно мы ко всему приспособились, наладили быт, и стало полегче", — рассказывает девушка.

Надя работает в центре поддержки приемных семей при благотворительном фонде "Найди семью", а значит, все время погружена в тему детско-родительских отношений и связанных с ними проблем. Однако, как рассказывает девушка, советы коллег-психологов помогли ей найти способ не перегружаться и восстанавливаться после тяжелого дня.

"Я стала проще воспринимать какие-то недоделки в домашних заданиях у детей, никогда не занимаюсь их школьными делами в ущерб сну. А раньше могла полночи делать наклейки на их учебники, чтобы все было аккуратно и красиво", — говорит Надя.

Со временем она научилась и уважать свои собственные интересы и потребности, а не отодвигать их на второй план. В суматохе ежедневных дел Надя старается найти время и для похода на маникюр, и для дружеских тусовок.

"Правило, которое я соблюдаю неукоснительно: хотя бы раз в день нужно общаться с людьми, которым от меня ничего не нужно, — например, позвонить подруге и просто поболтать", — рассказывает она.

"Люблю я всех одинаково"

После усыновления четырех детей Надя Иванова не оставила и волонтерскую деятельность в детских домах. Как рассказывает девушка, общаясь с выпускниками этих учреждений, она не понаслышке узнавала, как непросто им устраивать свою жизнь вне стен приютов. И когда Надя с мужем познакомились с 17-летней Владой, они предложили ей переехать к ним и оформили опеку за несколько месяцев до ее совершеннолетия.

А после этого в семье Ивановых появился 17-летний Сережа, которому в детском доме поставили диагноз "умственная отсталость". Надя вспоминает, что хотя Сережа закончил коррекционную школу, по общению с ним было понятно, что диагноз неверный. Взяв мальчика под опеку, Ивановы помогли ему официально снять диагноз и устроиться в общеобразовательную вечернюю школу.

Как рассказывает Надя, сейчас Влада и Сергей уже начали самостоятельную взрослую жизнь, переехали и живут отдельно от семьи. "Но, конечно же, мы все равно остаемся близкими людьми: Влада и Сережа живут неподалеку, мы все время общаемся, я в курсе всего, что у них происходит, и частенько захожу в гости — проведать, как дела", — говорит Надя.

© Из личного архива Надежды ИвановойКак рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей.
© Из личного архива Надежды Ивановой
Как рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей.

В семье Ивановых родилась еще и кровная дочь — Полина. Единственная разница между родными и приемными детьми, как рассказывает Надя, в физической привязанности. "Между мамой и кровным ребенком она очень сильная, возникает буквально с первого кормления грудью. Всю свою жизнь Полина постоянно меня трогает, ощупывает — это такой естественный и очень мощный процесс, которого не было с приемными детьми. Но люблю я всех одинаково, никакой другой разницы между детьми нет", — делится девушка.

Как рассказывает Надя, сейчас они с мужем уже готовы усыновить еще детей, но торопить события не планируют. "Все наши дети оказывались в нашей семье не потому, что мы их искали, а по стечению обстоятельств, и для нас этот путь естественный", — говорит она.

От волонтерства — к призванию

Волонтерская работа в детских домах и собственный опыт приемного материнства со временем выросли для Нади в профессию. Педагог-психолог по образованию, она прошла обучающие курсы для специалистов, работающих с приемными семьями, и устроилась социальным работником в Центр поддержки приемных семей в Екатеринбурге.

"Я люблю то, чем занимаюсь сейчас, понимаю, насколько важна социальная работа с приемными семьями, ведь в период становления нашей приемной семьи такой поддержки мне очень не хватало", — говорит Надя.

Самостоятельно пройдя все трудности приемного родительства, девушка хорошо понимает тех людей, с которыми работает, и может лучше им помогать.

"Раньше был внутренний соблазн оценить и осудить семьи, а сейчас я понимаю, насколько разным может быть состояние родителей, насколько разными могут быть дети, да и сами обстоятельства жизни. Сейчас мне проще работать и с пониманием относиться к трудностям, встречающимся у людей", — рассказывает она.

В центре Надя координирует работу психотерапевтических групп для приемных семей, приглашает в них новых участников, следит, чтобы всем было удобно и комфортно. Еще одно направление ее деятельности — социальная работа. Звучит официально, но на деле она требует большой человеческой отдачи: нужно поддерживать людей, мягко помогать им справиться c трудной ситуацией.

Семья Горбачевых
© Фото : Юлия Часовских
Двадцать детей, сорок восемь внуков. Как живут многодетные семьи

"Когда у одной женщины прооперировали ребенка и у него обе ножки были практически полностью в гипсе, а ей было важно попасть на группу, я осталась с ребенком. Это также часть моей социальной работы, которая не ограничивается прямыми обязанностями, мне было приятно это сделать самой, хотя я могла найти волонтера", — отмечает девушка.

Надя Иванова не планирует останавливаться на достигнутом и в будущем хочет помогать семьям уже как психолог.

"Мечтаю, что когда-нибудь сама буду вести психологические группы поддержки приемных семей и вспоминать о том, как слушала и училась", — делится Надя.

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена