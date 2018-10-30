Подведены итоги IV Всероссийского фестиваля семейных театров

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Церемония закрытия IV Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоялась в понедельник, 29 октября, в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац.

"Таковы законы жанра: мы должны определять победителей, раздавать грамоты и дипломы. Но в действительности все вы являетесь неотъемлемой частью нашего общего фестиваля, его истории", – отметила президент фестиваля, лауреат Государственной премии России, актриса Ольга Будина.

По ее словам, этот праздник-смотр является не только культурным, но и социальным событием. Его задача, как и задача продолжения фестиваля, "Школы семейного театра", – формирование культурной созидательной среды.

Для того, чтобы поставить со всей семьей спектакль, нужно создать дружную семью, обладать художественным вкусом, азартом, желанием учиться. "Тут много составляющих. Но когда это все происходит, рождаются абсолютно другие люди. И дети становятся другими", – уверена Будина.

В этом году фестиваль принял семьи из 15 российских регионов. Поступило 78 заявок от детских коллективов на участие.

"Трудно найти слова, передающие чувства этих людей, очень многие из которых приехали из деревень, в которых по пятнадцать домов. Что значит для них не просто приехать в Москву, а стоять на сцене главного семейного театра страны", – поделилась соучредитель фестиваля, исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Лариса Санатовская.

В ходе заочного отбора члены жюри фестиваля обычно работают с видеоматериалами, присланными из субъектов федерации. "Мы смотрим, комментируем, где-то редактируем, где-то заворачиваем в силу их несоответствия положению о конкурсе. Или допущенных ошибок, неточностей", – рассказала эксперт.

По ее словам, в 2018 году поступило "как никогда много заявок от народных театров, которые работают с профессиональными руководителями". Она не исключила, что в будущем фестиваль может объединить и эти категории граждан.

"Пока же он не предполагает профессионального подхода к трактовке театральной составляющей. Это семейные любительские коллективы, включающие маму, папу, брата, сестру, тетю, дядю и так далее", – пояснила она.

Гран-при этого года разделили два коллектива, что, по ее словам, "случай редчайший, но по-другому было нельзя". Он стал неожиданностью даже для членов жюри. Гран-при присужден семейному театру "Клумба из тумбы" (г. Москва) за спектакль "Ничья победа" и театру "Кот" (г. Нижний Новгород) за спектакль "Самый дружный класс".

Дипломы I, II и III степеней получили соответственно семейный любительский театр "Сила веры" (Краснодарский край, Темрюкский район, п. Светлый путь Ленина), семейный любительский театр "Добрая сказка" (Чеченская республика, Курчалоевский район, с. Курчалой), семейный театр "Семечки" (г. Клин Московской области).

Дипломом "За лучший спектакль ручной работы" награждена постановка "Ничья победа" столичного театра "Клумба из Тумба".

Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров стартовал 27 ноября на сцене Академии живописи и изящных искусств Сергея Андрияки. Участниками фестиваля стали 17 семейных театров из 15 регионов.

На церемонию открытия поздравить участников с началом фестиваля пришёл хозяин зала Сергей Андрияка. Видео-поздравления прислали Борис Грачевский и Ирина Лачина.