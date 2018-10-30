ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Подведены итоги IV Всероссийского фестиваля семейных театров

(обновлено: 09:47 30.10.2018)
0240
© Fotolia / Daddy CoolРебенок на сценеРебенок на сцене
© Fotolia / Daddy Cool

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Церемония закрытия IV Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" состоялась в понедельник, 29 октября, в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. 

"Таковы законы жанра: мы должны определять победителей, раздавать грамоты и дипломы. Но в действительности все вы являетесь неотъемлемой частью нашего общего фестиваля, его истории", – отметила президент фестиваля, лауреат Государственной премии России, актриса Ольга Будина. 

Актриса Ольга Будина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Будина: фестиваль семейных театров дарит радость зрителям и участникам
По ее словам, этот праздник-смотр является не только культурным, но и социальным событием. Его задача, как и задача продолжения фестиваля, "Школы семейного театра", – формирование культурной созидательной среды. 

Для того, чтобы поставить со всей семьей спектакль, нужно создать дружную семью, обладать художественным вкусом, азартом, желанием учиться. "Тут много составляющих. Но когда это все происходит, рождаются абсолютно другие люди. И дети становятся другими", – уверена Будина. 

В этом году фестиваль принял семьи из 15 российских регионов. Поступило 78 заявок от детских коллективов на участие.   

"Трудно найти слова, передающие чувства этих людей, очень многие из которых приехали из деревень, в которых по пятнадцать домов. Что значит для них не просто приехать в Москву, а стоять на сцене главного семейного театра страны", – поделилась соучредитель фестиваля, исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация" Лариса Санатовская. 

Пресс-конференция, посвященная IV Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров
© РИА Новости
Пресс-конференция, посвященная IV Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров
В ходе заочного отбора члены жюри фестиваля обычно работают с видеоматериалами, присланными из субъектов федерации. "Мы смотрим, комментируем, где-то редактируем, где-то заворачиваем в силу их несоответствия положению о конкурсе. Или допущенных ошибок, неточностей", – рассказала эксперт. 

По ее словам, в 2018 году поступило "как никогда много заявок от народных театров, которые работают с профессиональными руководителями". Она не исключила, что в будущем фестиваль может объединить и эти категории граждан. 

"Пока же он не предполагает профессионального подхода к трактовке театральной составляющей. Это семейные любительские коллективы, включающие маму, папу, брата, сестру, тетю, дядю и так далее", – пояснила она.  

Гран-при этого года разделили два коллектива, что, по ее словам, "случай редчайший, но по-другому было нельзя". Он стал неожиданностью даже для членов жюри. Гран-при присужден семейному театру "Клумба из тумбы" (г. Москва) за спектакль "Ничья победа" и театру "Кот" (г. Нижний Новгород) за спектакль "Самый дружный класс". 

Дипломы I, II и III степеней получили соответственно семейный любительский театр "Сила веры" (Краснодарский край, Темрюкский район, п. Светлый путь Ленина), семейный любительский театр "Добрая сказка" (Чеченская республика, Курчалоевский район, с. Курчалой), семейный театр "Семечки" (г. Клин Московской области). 

Художник Сергей Андрияка
© Фото : Московская государственная академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Андрияка: семейное творчество нужно всем детям, кем бы они ни стали в жизни
Дипломом "За лучший спектакль ручной работы" награждена постановка "Ничья победа" столичного театра "Клумба из Тумба".

Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров стартовал 27 ноября на сцене Академии живописи и изящных искусств Сергея Андрияки. Участниками фестиваля стали 17 семейных театров из 15 регионов.  

На церемонию открытия поздравить участников с началом фестиваля пришёл хозяин зала Сергей Андрияка. Видео-поздравления прислали Борис Грачевский и Ирина Лачина.

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена