Эксперты из 56 регионов РФ обсудили проблемы детского отдыха на КИДПРО-2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы и проблемы детского отдыха в рамках IV Конференции "Индустрия детского полезного развивающего отдыха" КИДПРО-2018, которая состоялась в Москве.

В мероприятии приняли участие более 1100 участников из 56 российских регионов и 10 зарубежных стран. За два дня конференции представители органов власти, детских лагерей, вожатских отрядов успели обсудить тенденции развития отрасли, а также вопросы безопасности детского отдыха, подготовки вожатых, финансирования и юридического сопровождения лагерей, городского детского отдыха и т.д.

Генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников отметил, что сфера детского отдыха постоянно меняется: принимаются поправки к законам, разрабатываются новые программы, запускаются интересные проекты. "Эксперты КИДПРО уже четвертый год собираются на одной площадке, чтобы зафиксировать эти изменения и обсудить дальнейшие шаги для развития всей отрасли. Уже не первый год мы приглашаем коллег из США, Канады, Мексики, Хорватии, Турции, Колумбии и других стран, чтобы перенять лучшие практики, сравнить наш опыт и укрепить международное сотрудничество", — добавил он.

По словам руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, одной из главных проблем в этой сфере остается качество организации детского отдыха в регионах России. "Наше новое исследование, которое будет представлено уже в ноябре, покажет актуальную картину происходящего: где, как и кем организован детский отдых в нашей стране", — отметила эксперт.

КИДПРО – крупнейшая конференция, посвященная детскому и семейному отдыху, организаторами которой выступают Департамент культуры города Москвы и ГАУК "Мосгортур". Ежегодно в ней принимают участие более 1000 представителей индустрии: сотрудники и руководители организаций государственных регулирующих структур, учреждений и ведомств, загородных лагерей и баз отдыха, вузов, транспортных и страховых компаний, кадровых агентств.