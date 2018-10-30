Эксперты из 56 регионов РФ обсудили проблемы детского отдыха на КИДПРО-2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы и проблемы детского отдыха в рамках IV Конференции "Индустрия детского полезного развивающего отдыха" КИДПРО-2018, которая состоялась в Москве.
Генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников отметил, что сфера детского отдыха постоянно меняется: принимаются поправки к законам, разрабатываются новые программы, запускаются интересные проекты. "Эксперты КИДПРО уже четвертый год собираются на одной площадке, чтобы зафиксировать эти изменения и обсудить дальнейшие шаги для развития всей отрасли. Уже не первый год мы приглашаем коллег из США, Канады, Мексики, Хорватии, Турции, Колумбии и других стран, чтобы перенять лучшие практики, сравнить наш опыт и укрепить международное сотрудничество", — добавил он.
КИДПРО – крупнейшая конференция, посвященная детскому и семейному отдыху, организаторами которой выступают Департамент культуры города Москвы и ГАУК "Мосгортур". Ежегодно в ней принимают участие более 1000 представителей индустрии: сотрудники и руководители организаций государственных регулирующих структур, учреждений и ведомств, загородных лагерей и баз отдыха, вузов, транспортных и страховых компаний, кадровых агентств.