РДШ шагает по стране: школьное движение отметило три года со дня основания

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Свой третий день рождения Российское движение школьников (РДШ) отметило масштабно: активисты со всей страны, от Владивостока до Калининграда, поучаствовали в слетах, торжественных линейках, тематических играх, флешмобах, онлайн-конкурсах с розыгрышем призов.

Также школьники сами провели мастер-классы для тех, кто еще не успел познакомиться с деятельностью движения. При этом во многих регионах организаторы постарались придумать для участников празднования что-то особенное.

Например, в Омской области состоялась торжественная церемония вступления в ряды лидеров Российского движения школьников.

"Прием в лидеры Российского движения школьников — это церемония подвязывания галстуков самым активным детям, детям, которые отличились своей активной гражданской позицией в школе, в районе, в регионе в целом. Таких детей было 79, и в торжественной обстановке на сцене нашего учреждения были повязаны галстуки этим деткам", — отметила в комментарии РИА Новости председатель РО РДШ в Омской области Наталья Кравченко.

© Российское движение школьников в Омской области День рождения РДШ в Омской области © Российское движение школьников в Омской области День рождения РДШ в Омской области

Одно из направлений работы РДШ — информационно-медийное. В Омской области за это отвечают дети-журналисты, которые выпускают журнал "Движ". Отмечая день рождения организации, школьники брали интервью, готовили свежий номер журнала и наполняли контентом соответствующую страницу во "ВКонтакте".

"Школьники сами делают репортаж о том, что сегодня состоялось такое огромное событие в нашем регионе, они брали интервью у активистов, которых принимали в РДШ, а также интервью у наших партнеров. У нас сегодня были гости, мы сегодня благодарственными письмами наградили наших партнеров, а также педагогов, которые работают и помогают реализовывать программы и проекты Российского движения школьников", — отметила Наталья Кравченко.

В качестве журналистов сегодня смогли попробовать себя и школьники из Амурской области.

"Сегодня ребята выходили в радиоэфир, выходили на телестудии в телевещание. На радиоэфире наши активисты дали мастер-класс по оказанию первой помощи. Это была прямая волна радио "Kids.fm Благовещенск". Куратор "Волонтеров-медиков" в рамках онлайн-вещания дал мастер-класс с нашими активистами, где они показывали, чему научились на различных курсовых мероприятиях, которые проводили "Волонтеры-медики" и которые проводили мы", — сообщила координатор Российского движения школьников в Амурской области Анастасия Фролова.

Планируется, что в дальнейшем эфиры на радио станут регулярными. Как пояснили организаторы, эфиры представителей движения школьников — это не просто развлечение, а хорошая возможность попробовать себя в журналистике и определиться с будущей профессией.

"Если говорить о том, как повлияло и что дало нам это мероприятие, могу сказать, что, например, сегодня мне один ребенок сказал: "Я понимаю, что хочу связать свою жизнь с журналистикой, и если будут курсы по учебе именно на радиоведущего, я хочу". Мы говорим о том, что дети (старшеклассники) находят себя в рамках будущей профессии. Если ей это необходимо, то как раз один из наших модулей — помочь ребенку с выбором профессии", — рассказала Анастасия Фролова.

© Российское движение школьников в Амурской области День рождения РДШ в Амурской области © Российское движение школьников в Амурской области День рождения РДШ в Амурской области

В Севастополе день рождения РДШ отметили масштабным праздником "Дети Севастополя — будущее России", который прошел на площадке Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова.

Здесь прошел городской конкурс флешмобов, финал регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшая команда РДШ", выставки молодежных организаций и фестиваль Юниор-лиги КВН.

"На данном этапе в деятельность РДШ вовлечены все школы города, около 25 тысяч школьников региона. Ребятам очень нравится чувствовать себя частью большого движения, поэтому активно вовлекаются в региональные и федеральные проекты. В Севастополе уже есть лучший экологический отряд страны, победители всероссийских фотоконкурсов, проекта "Здоровое движение". Эти победы вдохновляют ребят создавать новые добровольческие проекты в своих школах", — отметила региональный координатор РДШ Анна Молчанова.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе РДШ, в праздновании дня рождения Российского движения школьников приняли участие более тысячи человек из 85 субъектов РФ.

"Более тысячи школьников приняли участие в праздничных мероприятиях по всей стране. Прошли масштабные флешмобы, состоялась презентация второго сезона конкурса "РДШ — территория самоуправления", который входит в платформу "Россия — страна возможностей". Состоялись концерты, конкурсы, акции. Всего приняли участие школьники из 85 субъектов РФ", — сообщили в пресс-службе Российского движения школьников.

29 октября 2015 года по указу президента Российской Федерации была создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников", главной задачей которой является поддержка школьников, создание условий для реализации идей подрастающего поколения. Работа РДШ в школах ведется по четырем основным направлениям: "Личностное развитие", "Гражданская активность", "Военно-патриотическое" и "Информационно-медийное".