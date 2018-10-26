Благотворительный обед "собрал" 550 тыс руб для девочки с пороком сердца

Музыкант Петр Налич помог собрать 550 000 рублей на благотворительном обеде фонда "Детские сердца". Как сообщили в фонде, в галерее "Роза Азора" состоялся "итальянский" обед, организованный в пользу подопечной фонда трехлетней Даши Агониной из Астрахани.

Среди гостей вечера были старые друзья фонда, которые помогают детям с врожденным пороком сердца на протяжении многих лет. Известный музыкант Петр Налич весь вечер пел неаполитанские романсы под гитару, а шеф-повар Франческо Ди Белла угощал гостей традиционными итальянскими блюдами.

Обед был организован для сбора денег на операцию трехлетней Даше Агониной из Астрахани. В дружной семье девочки одиннадцать детей, работает один отец, 314 000 рублей на операцию для них – огромная сумма. Благодаря друзьям фонда девочка уже прооперирована, оставшуюся сумму фонд направит на помощь другим подопечным.

"Детские сердца" — один из старейших благотворительных фондов России, с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3747 детей и собрано более 750 млн. рублей.