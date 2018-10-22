Четвертая конференция по детскому отдыху КИДПРО пройдет в Москве

Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму

Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Четвертая конференция "Индустрии детского и семейного отдыха" КИДПРО-2018 пройдет 26 и 27 октября в Москве.

Специалисты подведут итоги летней оздоровительной кампании 2018 года, обсудят тенденции развития отрасли и презентуют инновационные подходы в организации детского отдыха.

"За четыре года конференция стала самым крупным отраслевым мероприятием в России. Ежегодно мы обсуждаем важнейшие вопросы для рынка детского отдыха", – сообщил генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников.

В этом году речь пойдет об изменениях в законодательстве, государственно-частном партнерстве, перспективах и прибыльности рынка. "Кроме того, мы решили дополнить и усовершенствовать Московский стандарт детского отдыха. Вместе с коллегами обсудим, что волнует детей и родителей, и какие критерии войдут в обновленную версию документа", – добавил он.

Деловая программа мероприятия состоит из семи секций, в том числе "Отдых в городе", "Развитие отраслевых инфраструктурных комплексов в сфере детского отдыха и оздоровления", "Отдых для всех: инклюзивный детский отдых", "Современные тренды программирования детского отдыха", "Лето профессионального роста. Учебная практика в детском лагере" и других.

КИДПРО – крупнейшая конференция, посвященная детскому и семейному отдыху, организаторами которой выступают Департамент культуры города Москвы и ГАУК "Мосгортур".

Ежегодно в ней принимают участие более 1000 представителей индустрии: сотрудники и руководители организаций государственных регулирующих структур, учреждений и ведомств, загородных лагерей и баз отдыха, вузов, транспортных и страховых компаний, кадровых агентств.