Форум «Каждый ребенок достоин семьи» собрал более 500 участников из 8 стран

МОСКВА, 17 окт. — РИА Новости. VII Международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи" прошел в Москве 16-17 октября. Форум – ежегодное мероприятие, организуемое Фондом помощи детям "Обнажённые сердца" с участием ведущих российских и зарубежных экспертов в области детского развития. Мероприятие собрало свыше пятисот участников из 8 стран и 90 городов. Среди них специалисты и родители, представляющие самые разные регионы и организации, которые оказывают поддержку детям с нарушениями развития, их семьям, а также приемным родителям. Церемонию открытия провела телеведущая Первого канала Юлия Барановская.

В этом году форум был посвящен важной и востребованной теме — программам раннего вмешательства. Международные исследования показывают, что дети достигают лучших результатов, если профессиональная помощь начата рано и в неё вовлечена семья и другие окружающие ребенка люди. Чтобы это стало доступной всем детям реальностью, необходимы программы раннего вмешательства. Но зачастую специалистам и родителям не хватает необходимых знаний и практических умений. Форум позволяет участникам со всей России бесплатно получить самые современные знания и узнать о последних открытиях и достижениях в области раннего вмешательства.

"С каждым годом мы замечаем все больший интерес к Форуму "Каждый ребенок достоин семьи" и с каждым годом у нас, как у Фонда, все больше единомышленников, эта область развивается все больше, и больше людей разделяют нашу уверенность в том, что ситуацию с обучением специалистов, родителей детей с особенностями развития можно изменить. А самое главное – мы уже видим постепенные изменения в обществе, мы наблюдаем, что отношение к людям с особенностями меняется. Специалисты в регионах узнают о методиках с доказанной эффективностью, и дети с особенностями имеют больше возможностей быть счастливыми, посещать детские сады и школы, получать образование и жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники", — прокомментировала мероприятие Основатель Фонда "Обнажённые сердца", Наталья Водянова.

Участники Форума участники познакомились с современными эффективными программами ранней помощи, и обсудили перспективы развития профессионального сообщества в России.

На протяжении трех дней Форума ведущие российские и мировые эксперты делились своими знаниями в области раннего вмешательства.

В рамках параллельной программы Форума 16 октября состоялся Круглый стол "Поддержка семьи – инвестиция в будущее", который возглавила Наталья Водянова. Открытая дискуссия, модератором которой выступила Марианна Максимовская, объединила представителей благотворительных, общественных организаций и родителей детей с нарушениями развития.

В дискуссии Круглого стола приняли участие: президент БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, президент фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Белгороде" Наталья Злобина, председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко, детский невролог, эксперт Фонда "Обнаженные сердца" Святослав Довбня и многие другие.

Информационным партнером мероприятия выступил проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор".