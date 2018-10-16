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Детские вопросы

5 советов приемным родителям: как пережить период адаптации ребенка в семье

(обновлено: 12:03 16.10.2018)
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© РИА Новости / Максим Блинов5 советов приемным родителям: как пережить период адаптации ребенка в семье5 советов приемным родителям: как пережить период адаптации ребенка в семье
© РИА Новости / Максим Блинов

Когда люди решаются стать приемными родителями, это не финал, а только начало долгого пути. О том, какие трудности ожидаю семью в период адаптации и какие действия могут помочь пройти этот сложный этап, рассказала президент благотворительного фонда содействия семейному устройству "Найди семью" Елена Цеплик.

Елена Цеплик специально для "Социального навигатора"

1. Подготовка к приему ребенка — не формальность

Правильная подготовка к приему ребенка очень важна. Приемное родительство кардинально отличается от родительства кровного, как и приемный ребенок отличается от того, кто с первых дней жизни растет с мамой и папой, окруженный теплом, заботой и любовью. В детские дома не попадают дети из счастливых и благополучных семей. Жизненный опыт этих детей несопоставим с обычным, нередко им выпадают такие испытания, которые невозможно представить нормальному человеку.

Да и сам факт попадания в казенное учреждение для ребенка — отдельная тяжелая травма. Не зря специалисты сравнивают уровень стресса, переживаемого ребенком в детском доме, с уровнем стресса человека во время бомбежки. Все это не может не накладывать отпечаток на развитие ребенка, на формирование его личности и его поведение.

Чтобы период адаптации прошел без существенных потерь, необходимо вооружиться максимальным количеством знаний о детях из детских домов. Для этого и существуют школы приемных родителей (ШПР). Окончание ШПР сейчас является обязательным для всех, кто планирует приемного ребенка.

Но надо понимать, что школа школе рознь: многие просто формально снабжают будущих приемных родителей минимумом информации и выдают необходимую бумагу. Это быстро, это не потребует усилий, но последствия, скорее всего, будут очень тяжелыми.

Лучше выбрать ШПР, по окончании которой вы будете знать, с чем можете столкнуться и куда обратиться за помощью.

Таких ШПР немного, к сожалению. Этот институт пока что слишком молодой. В Москве я с уверенностью рекомендую школу при Институте развития семейного устройства Людмилы Петрановской. А в других регионах лучше всего искать рекомендации уже состоявшихся приемных родителей.

Я также считаю очень правильным оценить свои ресурсы в качестве приемного родителя совместно со специалистом, которому вы доверяете. Подчеркну, что эта рекомендация не имеет никакого отношения к прохождению психологического тестирования, на котором в последнее время настаивают опеки! Но, например, если в ШПР с вами работал хороший психолог, поговорите с ним по окончании занятий — вы получите много ценных и работающих советов.

2. Готовьтесь к самому худшему сценарию и не рассчитывайте на быстрое улучшение

С приемным ребенком будет трудно. Скорее всего, очень трудно. И лучше заранее взвесить свои ресурсы: оценить финансовое положение семьи (прежде всего стабильность заработка одного из родителей), прикинуть возможности нахождения вместе с ребенком (как правило, маленьких детей сложно сразу же отдать в детский сад, а школьникам нужно особое внимание при адаптации в школе), узнать о разных способах получения медицинской помощи (обычно у детей из детских домов есть потребность в серьезных обследованиях — многие диагнозы нужно подтверждать или уточнять, после чего появляется необходимость в лечении и в медицинской реабилитации).

© РИА Новости / Константин ЧалабовСпециалисты сравнивают уровень стресса, переживаемого ребенком в детском доме, с уровнем стресса человека во время бомбежки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Специалисты сравнивают уровень стресса, переживаемого ребенком в детском доме, с уровнем стресса человека во время бомбежки

Но нужно понимать, что просчитать все невозможно. И трудности будут возникать там, где вы и не думали: в мелких бытовых вопросах, в отношениях с другими членами семьи, в учебе и семейном досуге.

Главный совет здесь — набраться терпения, быть последовательным, но гибким, и не рассчитывать на быстрый результат. Психологи говорят, что для того, чтобы полностью преодолеть негативный опыт детского дома, ребенку нужно пробыть в семье столько же времени, сколько он провел в казенных стенах.

Считайте и настраивайтесь на длинную партию.

3. Не стесняйтесь просить о помощи

При неизбежных проблемах, с которыми вы столкнетесь, очень важно не замыкаться в узком семейном кругу, а искать и просить любой помощи. Вам трудно, вы взвалили на себя действительно ответственную и тяжелую работу, и вам действительно может быть нужна помощь.

Обязательно обращайтесь к профильным психологам, которые имеют хороший опыт работы с приемными детьми и замечающими семьями. Такие специалисты помогут и вам, и ребенку привыкнуть друг к другу, принять друг друга, пережить прошлые травмы и начать строить нормальную жизнь. Конечно, такие специалисты есть далеко не в каждом регионе, но можно искать и способы дистанционной квалифицированной помощи.

Центры поддержки приемных семей благотворительного фонда "Найди семью" регулярно проводят бесплатные группы, в которых работают психологи.

Такие группы работают в Москве, в Лобне Московской области, Санкт-Петербурге, Гатчине Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Совсем скоро начнет работу центр в Ступино Московской области.

Контакты центров можно найти на сайте фонда.

Не пренебрегайте и помощью тех, кто просто любит вас и хочет быть полезным: пусть подруги помогают с другими детьми, а бабушки — с уборкой и готовкой.

Самое главное в период адаптации — ваше ресурсное состояние, ваши силы и ваше душевное спокойствие. Только так вы сможете помочь вашему сыну или дочери стать домашними и научиться жить в семье.

© РИА Новости / Константин ЧалабовСтать опорой для пережившего много страданий ребенка может только сильный, неистощенный эмоционально взрослый
© РИА Новости / Константин Чалабов
Стать опорой для пережившего много страданий ребенка может только сильный, неистощенный эмоционально взрослый

4. Читайте и разговаривайте

Период адаптации — обычно очень серьезное испытание для внутрисемейных отношений. Приемный ребенок забирает такое количество сил и энергии, что часто отношения между супругами тоже переживают кризис. Как и в любом другом кризисе, здесь очень важно не замыкаться в себе: постарайтесь проговаривать свои чувства, слышать волнения и беспокойство друг друга. Ведь вы оба по-прежнему нуждаетесь в понимании, участии, любви и поддержке. Чем более открытыми и готовыми к обоюдному сочувствию вы будете в этот непростой период, тем больше шансов пройти его без потерь.

Очень полезно бывает также и чтение специальной литературы (сейчас уже есть довольно много хороших книг о приемном родительстве), и общение с другими приемными родителями.

Например, на форумах, где многие успешные и состоявшиеся приемные мамы делятся опытом и просто поддерживают тех, кому сейчас тяжело. Подпишитесь на опытных приемных мам в соцсетях, вступите в профильные группы на "Фейсбуке" — все это даст вам возможность чувствовать себя неодиноким и понимать, что сходные проблемы есть не только у вас. И главное, что все это временно. Станет легче. Обязательно.

5. Любите себя

Период адаптации приемного ребенка забирает очень много сил, и это не неделя и не месяц. Прежде чем жизнь семьи войдет в нормальное русло, пройдет очень много времени. Нужно постоянно помнить, что быть опорой для пережившего много страданий ребенка может только сильный, неистощенный эмоционально взрослый.

Вы для ребенка сейчас — маяк, якорь, проводник в новую жизнь и гарант того, что все это окончательно, навсегда, что больше он никогда не будет предан взрослыми, оставлен в беспомощности, не защищен, лишен заботы. Это сложная роль, и она требует много сил.

Поэтому важнейший навык, который должен быть у родителей, — это уметь вовремя "поймать" момент, когда ваши силы на исходе, и дать себе отдых, возможность передохнуть, получить приятные эмоции, не испытывая при этом чувства вины.

Вы можете и должны иметь возможность заботиться о себе, выходить куда-то без ребенка, делать себе подарки и заниматься своим здоровьем. Это не просто нормально, это необходимая защита и для ребенка тоже.

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