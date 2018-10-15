Гитара, палатка и диджейский пульт: каким может быть современный поход

Туристический поход – один из самых популярных видов активного отдыха. Экспедиция в лес или горы – верный способ бросить вызов своим страхам, получить ценный опыт жизни на природе, воплотить в реальность мечту о приключениях. Именно поэтому такие путешествия популярны среди детей и молодежи. Об истории походов в России и о том, каким бывает современный туристический поход, смотрите в фотоленте, подготовленной в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".