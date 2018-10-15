РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Гитара, палатка и диджейский пульт: каким может быть современный поход

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке"
0150
Прибой захлестывает набережную в Ялте
Пионеры подмосковного лагеря Бауманского района столицы отправляются в очередной поход
Пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг)
Артековцы в походе. 1933 год.
Палаточный лагерь Артека
Артековцы на полосе препятствий
Рыбалка на станции Рокфишинг
Артековцы за диджейским пультом
Олег Митяев выступает на площадке Артека
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТуристические походы в России стали популярны во второй половине 19 века среди людей с высоким достатком. Тогда появились первые клубы путешественников, проводившие экскурсии, поездки и походы как для взрослых, так и для школьников. Особенной популярностью пользовались маршруты по Крыму и Северному Кавказу.

На фото: Прибой захлестывает набережную в Ялте. 1898 г.

Прибой захлестывает набережную в Ялте
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Туристические походы в России стали популярны во второй половине 19 века среди людей с высоким достатком. Тогда появились первые клубы путешественников, проводившие экскурсии, поездки и походы как для взрослых, так и для школьников. Особенной популярностью пользовались маршруты по Крыму и Северному Кавказу.

На фото: Прибой захлестывает набережную в Ялте. 1898 г.

© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкЕсли в царской России туризм был досугом состоятельных людей, то в советское время походы становятся массовыми и доступными. Особенно популярными походы стали среди школьников - система образования использовала такие мероприятия для воспитания, развития кругозора, оздоровления детей.

На фото: пионеры отправляются в поход.

Пионеры подмосковного лагеря Бауманского района столицы отправляются в очередной поход
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Если в царской России туризм был досугом состоятельных людей, то в советское время походы становятся массовыми и доступными. Особенно популярными походы стали среди школьников - система образования использовала такие мероприятия для воспитания, развития кругозора, оздоровления детей.

На фото: пионеры отправляются в поход.

© Фото : архив МДЦ "Артек"История отечественных детских лагерей также неразрывно связана с походами. Первым традицию ввел "Артек": каждый пионер, попадая в легендарный лагерь, совершал восхождение на гору Аю-Даг.

На фото: польские и чешские пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг), 1948 год.

Пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг)
© Фото : архив МДЦ "Артек"
История отечественных детских лагерей также неразрывно связана с походами. Первым традицию ввел "Артек": каждый пионер, попадая в легендарный лагерь, совершал восхождение на гору Аю-Даг.

На фото: польские и чешские пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг), 1948 год.

© Фото : архив МДЦ "Артек"Помимо восхождения на гору, артековцы совершали походы по заповедным местам. Участники проходили маршрут отрядами по 20-30 человек.

На фото: в 1933 году именно так выглядел туристический привал.

Артековцы в походе. 1933 год.
© Фото : архив МДЦ "Артек"
Помимо восхождения на гору, артековцы совершали походы по заповедным местам. Участники проходили маршрут отрядами по 20-30 человек.

На фото: в 1933 году именно так выглядел туристический привал.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикСовременные туристические походы выглядят совсем иначе: например, в 2018 году в трехдневном походе на "Торопову дачу" побывало более 3000 артековцев из 82 регионов России и 5 стран мира.

На фото: палаточный лагерь "Артека".

Палаточный лагерь Артека
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
Современные туристические походы выглядят совсем иначе: например, в 2018 году в трехдневном походе на "Торопову дачу" побывало более 3000 артековцев из 82 регионов России и 5 стран мира.

На фото: палаточный лагерь "Артека".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикВ походе отряды преодолевают полосы препятствий и радиальные маршруты в горах.

На фото: артековцы лагеря "Морской" проходят полосу препятствий "Турград".

Артековцы на полосе препятствий
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
В походе отряды преодолевают полосы препятствий и радиальные маршруты в горах.

На фото: артековцы лагеря "Морской" проходят полосу препятствий "Турград".

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикЛюбителям спокойного, размеренного отдыха на природе выдают спиннинги и наживку. Почувствовать себя настоящим рыболовом и на себе испытать всю сложность рыбалки позволяет станция "Рокфишинг".Рыбалка на станции Рокфишинг
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
Любителям спокойного, размеренного отдыха на природе выдают спиннинги и наживку. Почувствовать себя настоящим рыболовом и на себе испытать всю сложность рыбалки позволяет станция "Рокфишинг".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей БоровикВ современном походе всегда найдется место модным увлечениям, таким как диджеинг.

На фото: артековцы лагеря "Янтарный" пробуют свои силы в диджеинге.

Артековцы за диджейским пультом
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
В современном походе всегда найдется место модным увлечениям, таким как диджеинг.

На фото: артековцы лагеря "Янтарный" пробуют свои силы в диджеинге.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анастасия СверчковаНо традиционные песни под гитару ничем не заменить. Компания друзей, уютная атмосфера и свежий воздух – что может быть лучше?

На фото: гость МДЦ "Артек" и участник похода - бард Олег Митяев.

Олег Митяев выступает на площадке Артека
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анастасия Сверчкова
Но традиционные песни под гитару ничем не заменить. Компания друзей, уютная атмосфера и свежий воздух – что может быть лучше?

На фото: гость МДЦ "Артек" и участник похода - бард Олег Митяев.

Млечный путьДалекий и непостижимый Млечный Путь15:0013.10.2018
Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в МанилеУмницы и красавицы на конкурсе "Мисс Земля"10:0013.10.2018
Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня в Москве. 12 октября 2018Защитите журналиста: акция в поддержку Кирилла Вышинского14:0012.10.2018
Актриса Сторми Дэниелс на эротической ярмарке Venus erotic fair в БерлинеЛучшие фото недели: фестиваль зомби, столкновение кораблей и кормление льва13:0312.10.2018
Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в ЧувашииСтолкновение микроавтобуса с фурой в Чувашии11:2512.10.2018
Самолет авиакомпании АэрофлотНовые маршруты, новые впечатления14:0011.10.2018
Фитолит пальмыПочва хранит тайны истории09:4511.10.2018
Сиара во время выступления на церемонии награждения American music awards в Лос-АнджелесеСамые яркие звезды на церемонии American Music Awards17:2010.10.2018
Пятнистые олени в экопарке Леопарды на Гамова в Приморском краеОсень в приморском экопарке "Леопарды на Гамова"15:1009.10.2018
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома БайконурПеред стартом: ракета с кораблем "Союз МС-10" на Байконуре14:1409.10.2018
Все фотоленты

Туристический поход – один из самых популярных видов активного отдыха. Экспедиция в лес или горы – верный способ бросить вызов своим страхам, получить ценный опыт жизни на природе, воплотить в реальность мечту о приключениях. Именно поэтому такие путешествия популярны среди детей и молодежи. Об истории походов в России и о том, каким бывает современный туристический поход, смотрите в фотоленте, подготовленной в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена