Туристический поход – один из самых популярных видов активного отдыха. Экспедиция в лес или горы – верный способ бросить вызов своим страхам, получить ценный опыт жизни на природе, воплотить в реальность мечту о приключениях. Именно поэтому такие путешествия популярны среди детей и молодежи. Об истории походов в России и о том, каким бывает современный туристический поход, смотрите в фотоленте, подготовленной в Медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня".
Гитара, палатка и диджейский пульт: каким может быть современный поход
На фото: Прибой захлестывает набережную в Ялте. 1898 г.
На фото: Прибой захлестывает набережную в Ялте. 1898 г.
На фото: пионеры отправляются в поход.
На фото: пионеры отправляются в поход.
На фото: польские и чешские пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг), 1948 год.
На фото: польские и чешские пионеры взбираются на Медведь-гору (Аю-Даг), 1948 год.
На фото: в 1933 году именно так выглядел туристический привал.
На фото: в 1933 году именно так выглядел туристический привал.
На фото: палаточный лагерь "Артека".
На фото: палаточный лагерь "Артека".
На фото: артековцы лагеря "Морской" проходят полосу препятствий "Турград".
На фото: артековцы лагеря "Морской" проходят полосу препятствий "Турград".
На фото: артековцы лагеря "Янтарный" пробуют свои силы в диджеинге.
На фото: артековцы лагеря "Янтарный" пробуют свои силы в диджеинге.
На фото: гость МДЦ "Артек" и участник похода - бард Олег Митяев.
На фото: гость МДЦ "Артек" и участник похода - бард Олег Митяев.
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