Важные факты о программах ранней помощи детям с особенностями развития

Что мы знаем о программах ранней помощи, что это такое и где применяется? Эксперты фонда "Обнаженные сердца" специально для проекта "Социальный навигатор" поделились самой важной информацией, которая будет полезна и родителям детей с особенностями развития, и специалистам.

Программы ранней помощи направлены на помощь семьям, в которых есть маленькие дети с особенностями развития. В ряде стран в такие программы включены семьи с детьми в возрасте от рождения до трех лет, в других странах ранняя помощь предоставляется семьям детей дошкольного возраста.

Помощь направлена на создание оптимальных условий для сохранения ребенка в семье, развитие ребенка, становление родительской компетентности. Важной частью программы является также помощь в разрешении трудностей, которые есть у семьи.

Почему важно начинать рано?

Первые годы жизни являются невероятно важными для всего дальнейшего развития ребенка. Именно в это время формируются основы его личности, характера. Современные данные о возможностях развития мозга позволяют сделать вывод о том, что растущий мозг маленького ребенка является невероятно пластичным. Это обеспечивает огромные возможности для развития и дает возможности для эффективной реализации программы помощи.

Появление ребенка в семье приводит к изменению структуры, функций семьи, семейных ролей. Серьезные изменения, которых трудно достичь в дальнейшем, в это время могут быть достигнуты с меньшими усилиями.

Как программа раннего вмешательства помогает снизить количество детей, живущих в детских домах?

Вовлечение семьи в первую очередь предполагает признание того, что именно семья (а не учреждение группового проживания) является оптимальной, что дети должны жить в семье. Поддержка семьи является приоритетом нашей страны. За последние 10 лет количество детей, проживающих в системе группового ухода, значительно снизилось.Однако количество детей с нарушениями развития, проживающих в домах ребенка и домах-интернатах, все еще остается довольно высоким, и этим детям также должна быть оказана соответствующая поддержка.

Одной из причин немалого количества вторичных отказов от детей в приемных семьях считается недостаточная либо не вполне адекватная поддержка приемных родителей.

Программы ранней помощи являются важной частью работы фонда "Обнаженные сердца". Фонд поддерживает развитие программ ранней помощи для семей, воспитывающих дошкольников с РАС, а также для семей, воспитывающих маленьких детей с двигательными и множественными нарушениями развития.

Что делается в РФ для развития программ ранней помощи?

В 2016 году была принята Концепция развития служб ранней помощи в РФ. Признание важности этого направления работы на уровне государства является невероятно важным.

На сегодняшний день большинство руководителей и специалистов системы здравоохранения, образования и социальной помощи часто не нуждается в убеждении в том, что начинать программы нужно рано. Теперь вопрос в том, как не изобретать велосипед и быстро внедрить самые эффективные и современные программы.

Зачем необходимо раннее выявление нарушений развития?

Чтобы раннее вмешательство стало возможным, семья должна узнать, что их ребенок нуждается в дополнительной поддержке и ресурсах, для этого нужны программы раннего выявления. Это непростая задача, поскольку на сегодняшний день очень сложная ситуация с постановкой диагноза "расстройство аутистического типа" (РАС) в РФ. Даже в крупных городах официальный диагноз стоит лишь у каждого шестого в Воронеже, каждого девятого в Москве и даже двадцатого ребенка в Санкт-Петербурге (по данным фонда помощи людям с РАС "Выход"). А это означает, что у остальных детей не стоят диагнозы или стоят неверные, а их семьи не имеют достоверной информации о потребностях своих детей и направляют свои усилия на получение услуг/программ помощи, которые не соответствуют потребностям ребенка.