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Детские вопросы

Семейный лагерь: или когда надоел "тюлений" отдых

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Детский отдых (63)
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© Depositphotos / GoodluzРодители отдыхают с детьмиРодители отдыхают с детьми
© Depositphotos / Goodluz

Одна из главных тенденций последних лет в сфере детского отдыха — повышение спроса на семейные лагеря. Это одно из главных "спасений" для родителей, которые бояться отправлять в лагерь ребенка одного или считают, что он еще маленький. Эксперты интернет-каталога детских лагерей и мероприятий incamp.ru рассказали, чем же семейный лагерь отличается от обычного детского лагеря.

По словам генерального директора и совладельца ИНКЭМП.РУ Елены Рыженковой, семейные лагеря помогают справиться с одной из главных "бед" современности – нехватка времени на своих же детей и проведения с ними совместного досуга. А такие лагеря как раз и представляют собой формат совместного отдыха родителей и детей, и нацелены на приобретения новых совместных навыков и знаний.

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При этом, программы в семейных лагерях разрабатываются специально так, чтобы был баланс между отдыхом и обучением. Так, ребенок в течение дня принимает участие в мастер-классах, факультативах, занятиях, но также есть и свободное время, которое он проводит с родителями, например, в бассейне, на море, игровых или спортивных площадках. Как отмечают эксперты, организация процесса построена таким образом, что родители и дети все время чем-то заняты – совместно и по отдельности.

Еще один из "плюсов" особенно для родителей, которые волнуются за адаптацию детей в коллективе сверстников, или считают, что их ребенок, возможно, "нелагерный" — в лагерях семейного типа обратную связь от преподавателей можно получить сразу в течение смены, а вся коммуникация ведется, как с учетом индивидуальных особенностей детей, так и их родителей.

Пустой кошелек
© Fotolia / Piotr Marcinski
Стоимость путевок в детские лагеря превысила 36 тыс. руб, отметили эксперты
Кроме того, не остаются без внимания и увлечения семьи. Предусматриваются различные дополнительные типы отдыха – туристические, экскурсионные, на море, с водными видами спорта (например, яхтинг, парусный спорт). Так, семья может выбрать свое направление или же совместно освоить новые навыки.

"Средняя продолжительность смены составляет 13,2 дня при средней стоимости путевки 30,7 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что стоимость путевки в 2018 году снизилась на 11%, а продолжительность смены выросла на 27%", — отметила Рыженкова.

В топе предпочитаемых для семейного отдыха регионов в РФ — Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Подмосковье. Что касается зарубежных стран, то в топе лидеров Греция и Финляндия.

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