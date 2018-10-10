Семейный лагерь: или когда надоел "тюлений" отдых

Одна из главных тенденций последних лет в сфере детского отдыха — повышение спроса на семейные лагеря. Это одно из главных "спасений" для родителей, которые бояться отправлять в лагерь ребенка одного или считают, что он еще маленький. Эксперты интернет-каталога детских лагерей и мероприятий incamp.ru рассказали, чем же семейный лагерь отличается от обычного детского лагеря.
По словам генерального директора и совладельца ИНКЭМП.РУ Елены Рыженковой, семейные лагеря помогают справиться с одной из главных "бед" современности – нехватка времени на своих же детей и проведения с ними совместного досуга. А такие лагеря как раз и представляют собой формат совместного отдыха родителей и детей, и нацелены на приобретения новых совместных навыков и знаний.
Еще один из "плюсов" особенно для родителей, которые волнуются за адаптацию детей в коллективе сверстников, или считают, что их ребенок, возможно, "нелагерный" — в лагерях семейного типа обратную связь от преподавателей можно получить сразу в течение смены, а вся коммуникация ведется, как с учетом индивидуальных особенностей детей, так и их родителей.
"Средняя продолжительность смены составляет 13,2 дня при средней стоимости путевки 30,7 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что стоимость путевки в 2018 году снизилась на 11%, а продолжительность смены выросла на 27%", — отметила Рыженкова.
В топе предпочитаемых для семейного отдыха регионов в РФ — Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Подмосковье. Что касается зарубежных стран, то в топе лидеров Греция и Финляндия.