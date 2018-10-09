Фонд "Арифметика добра" подарит приемным мамам красоту и привлекательность

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Большинство приемных мам страдают от эмоционального выгорания, и чтобы поддержать их, фонд "Арифметика добра" придумал проект "Новая Я". Главная его идея — научить мам заботиться о себе и быть красивыми.

Впервые проект "Новая Я" прошел в этом году в апреле. В нем участвовали 20 приемных мам из Москвы. Стилисты, косметологи, парикмахеры, дизайнеры одежды и другие профессионалы индустрии красоты три недели работали с одинокими, многодетными и сильно выгоревшими приемными мамами. Итогами проекта стали дефиле, фотосессия и заключительные консультации специалистов.

"Проект появился спонтанно. Остро хотелось праздника после долгой зимы, а разговоры в нашем женском кругу шли только вокруг детей, словно нас уже не осталось, — говорит приемная мама и одна из организаторов проекта Алеша Семина. — За неделю откликнулись около 100 партнеров, желающих преобразить приемных мам. Когда я увидела, какие красавицы идут по подиуму, точно поняла, что такие проекты нужны каждой женщине хотя бы раз в жизни. Мы должны помнить о своем предназначении, тогда и сил хватит на любые подвиги".

"Семья с гордостью наблюдала за моим экспериментом, — говорит приемная мама и участница проекта Анна Бережнова. — Я становилась лучше каждый день, нравилась мужу и детям. И самое главное — я любовалась собой сама! Знания и навыки, полученные на проекте, пригождаются мне до сих пор. Продолжаю каждый день находить время на заботу о себе и открывать себя, новую и красивую".

Проект по преображению приемным мам продолжается: 20 октября пройдет первый сбор новых участниц. А накануне Дня матери, 25 ноября, состоится итоговое дефиле.

Фонд "Арифметика добра" находит семьи детям-сиротам, помогает старшеклассникам из детдомов подготовиться к выпускным экзаменам и поступить в вузы и ссузы. Под патронажем фонда находятся 1050 детей из 31 региона России и 1028 приемных семей. Задача фонда — изменить статистку, по которой на сегодняшний день только 10% сирот после выпуска из детских домов социализируются в обществе.