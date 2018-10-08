Кузнецова: число организаций летнего детского отдыха сократилось на 2,9%

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Количество организаций летнего детского отдыха и оздоровления сократилось за год на 2,9%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на президиуме координационного совета по теме "Летний отдых и оздоровление детей: итоги 2018 года".

Ранее представитель Роспотребнадзора Галина Яновская сообщала, что количество детских лагерей в России в 2018 году уменьшится после ужесточения стандартов.

"По предварительным данным, в летней оздоровительной кампании 2018 года было задействовано более 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. В прошлый, 2017 год у нас — 46 544", — сказала Кузнецова.

По данным министерства просвещения, которые привела детский омбудсмен, количество лагерей, организованных образовательными организациями, снизилось на 5% (до 34995). Количество санаторных оздоровительных лагерей уменьшилось на 28,6% до 436, лагерей палаточного типа — на 29,6% до 1517, лагерей труда и отдыха — на 10,8% до 4208. Количество организаций отдыха детей сезонного или круглогодичного действия понизилось на 1,7% до 2318, отметила омбудсмен.