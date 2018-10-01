Каспржак: я против филиалов "Артека"

В чем уникальность образовательных программ "Артека"? Откроют ли филиалы легендарного лагеря в других городах России? Каким будет "Артек" в будущем? Об этом в рамках III Международного форума "Столица будущего" медиаотряд лагеря "Полевой" поговорил с директором МДЦ "Артек" Алексеем Каспржаком.

— В чем уникальность образовательных программ "Артека"?

— В жизни очень важно определить для себя роль. Важно понять, что у вас действительно получается, что вам нравится делать. К сожалению, в школе ребята это сделать не могут, поскольку там 90% времени они слушают учителя, и только 10% — говорят сами. В "Артеке" мы пытаемся разбить детей на группы, поставить разные задачи для того, чтобы они могли примерить на себя разные роли. Кому-то удобно жить и работать одному, а кому-то – в коллективе, кто-то привык быть лидером, а кто-то – ответственным исполнителем. Вот эти роли нужно для себя определить, чтобы работа была в удовольствие, и человек был счастлив, в этом и уникальность.

— Если честно, я против филиалов. Мы готовы поделиться своими технологиями, передать наши программы, сертифицировать программы других лагерей и центров. Но не нужно превращать все лагеря страны в "Артек". Есть замечательные центры "Орленок" и "Океан" со своим опытом, есть ещё какие-то организации с уникальными программами. Если все центры станут филиалами "Артека", потеряется его уникальность. Здорово, когда дети могут ездить в разные лагеря и в каждом получать свой опыт.

— Расскажите, каким вы видите "Артек" через 20 лет?

— Меня часто спрашивают об этом, я не знаю. Процитирую строчку из песни: "Есть только миг между прошлым и будущим". Самое главное – это то, что происходит рядом с нами сейчас, самые главные люди – те, кто на данный момент рядом с нами. То же самое и с "Артеком". Самые важные изменения в нём – это те, которые происходят прямо сейчас, на этой смене. Будущее начинается сейчас. А то, что будет через двадцать лет, – это уже не так важно.

— Что нужно делать, чтобы изменить современную систему образования в лучшую сторону?

— Нам нужно перестать ограничивать доступ школьникам к информации, доступ к интернету на уроках. Это принципиально изменит конструкцию школы, будет легче "включить" ребенка в работу. Мы проводим в телефонах и интернете очень много времени, нельзя игнорировать этот факт.