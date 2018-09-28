Тонкости профессии: медиаэксперты рассказали артековцам, как опознать фейк

ЯЛТА, 28 сен – РИА Новости. В рамках III Международного форума в "Артеке" почетный гость мероприятия, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский провел для детей мастер-класс, в ходе которого рассказал артековцам о фейковых новостях и том, как отличить правду от вымысла.

Эксперт решил раскрыть тему вымышленных новостей на примере Чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом, поскольку в мастер-классе участвовали дети из спортивных отрядов. Эта тема оказалась наиболее близка и интересна артековцам.

Корреспонденту РИА Новости Крым Лидов-Петровский признался, что впервые посетил "Артек" и остался восхищен современными технологиями, которые внедряются в детском центре, и подготовкой одаренных детей со всей России.

"Для ребят пребывание в "Артеке" — праздник. Я посмотрел лагерь – он впечатляет, я никогда здесь не был. Я прикинул, что за год через "Артек" проходит до 30 тыс детей. Это 15 действующих смен. За десять лет – 300 тыс детей. Это огромная цифра одаренных детей. А если за 10 лет такое количество талантливых индивидуальностей, верящих в собственные силы, отсюда выйдет – это здорово для страны", — поделился впечатлениями эксперт, добавив, что форум организован очень хорошо и без лишнего пафоса.

По словам руководителя проектов "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, которая также проведет ряд мастер-классов и лекций в рамках форума, тема фейкньюс на примере ЧМ-2018 была выбрана не случайно.

"Мне кажется, это было интересно, живо и главное — результативно. Дети, попавшие на форум, это лидеры мнений в спорте, художественном, прикладном творчестве и других направлениях. Когда мы узнали, что на мастер-класс придет спортивный отряд, мы приняли решение говорить о футболе, а не о каких-то серьезных политических повестках. Разговорить ребят, построить интересный диалог с детьми из всей страны с разными ментальными представлениями – это непростая задача", — рассказала Тюрина.

Она также рассказала о совместном проекте МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня".

"Пока все обсуждают, как будет выглядеть будущее, в рамках проекта "Медиа кампус" мы это будущее уже создаем. На форуме мы будем проводить серию мастер классов для детей и взрослых, которые будут посвящены таким темам, как медиа будущего, изменения информационной повестки. На площадке нашего "Медиа кампуса" будем разбираться, как меняется будущее", — сказала она, добавив, что одной из обсуждаемых тем станет вопрос подготовки кадров для работы в сфере медиа.

Медиа кампус – совместный проект МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня", созданный для юных журналистов со всей России. На мультимедийной площадке крымского лагеря артековцы встречаются со звездами, международными экспертами и политиками. По итогам такого общения дети готовят эксклюзивные интервью, фото- и видеоматериалы.

В четверг в "Артеке" начал работу III Международный форум. Мероприятие проходит в обновленном формате и под новым названием "Столица будущего", объединив в повестке вопросы о том, как технологии и рынок труда меняют образование, с темой социально-экономического проектирования в целом.

Впервые за три года воспитанники лагеря стали полноценными участниками и спикерами форума. Дети предложат свои варианты развития сферы образования. За три дня работы форума участников ждет 95 мастер-классов, 36 мастерских, 30 круглых столов и 58 лекций.

Материал подготовлен crimea.ria.ru