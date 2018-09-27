"Артек" вносит большой вклад в развитие медиаотрасли России - эксперт

ЯЛТА, 27 сен – РИА Новости. Мероприятия, которые проводит "Артек", и совместные проекты МИА "Россия сегодня" с детским центром воспитают лучших профессионалов в отрасли медиа, убежден почетный гость III Международного форума, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

"Артек – то место, где регулярно собираются самые талантливые и одаренные, целеустремленные дети. Я хочу донести и до детей старшего возраста, и до преподавателей, которые с ними работают, что уже сегодня информация – это главная ценность и самый важный ресурс, который существует в мире. Деньги, технологии отходят на второй план. Кто владеет информацией – владеет миром, говорят. И в будущем эта тенденция будет только сильнее", — рассказал Лидов-Петровский.

В рамках образовательных программ, которые проходят в МДЦ "Артек", дети обучаются, в том числе, и основам журналистики. Поэтому тем, кто хочет в будущем связать свою жизнь со СМИ, важно уметь работать с информацией и определять для себя ее источники. "Я вижу большой потенциал для МИА "Россия сегодня" и для ее подразделений. Мне кажется "Артек" — идеальное место для того, чтобы внести вклад в развитие нашей отрасли в России и во всем мире. Это лучшие потенциальные кадры, которые через 3-5 лет будут готовы выйти к нам на работу", — констатировал он.

В четверг в "Артеке" начал работу III Международный форум. Мероприятие проходит в обновленном формате и под новым названием "Столица будущего", объединив в повестке вопросы о том, как технологии и рынок труда меняют образование, с темой социально-экономического проектирования в целом. Впервые за три года воспитанники лагеря стали полноценными участниками и спикерами форума. Дети предложат свои варианты развития сферы образования. За три дня работы форума участников ждет 95 мастер-классов, 36 мастерских, 30 круглых столов и 58 лекций.

Материал подготовлен crimea.ria.ru