Стоимость путевок в детские лагеря превысила 36 тыс. руб, отметили эксперты

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По данным Интернет-каталога детских лагерей и мероприятий с бесплатным сервисом бронирования ИНКЭМП.РУ, стоимость путевок в детские лагеря по итогам летнего сезона 2018 года по сравнению с прошлым сезоном повысилась.

Это тенденция дает о себе знать не впервые, сообщила генеральный директор и совладелец ИНКЭМП.РУ Елена Рыженкова. Причем динамика в отношении зарубежных и отечественных лагерей не одинакова. Так, если цены на детские программы отдыха в российские лагеря выросли минувшим летом по сравнению с 2017 годом на 1%, то стоимость зарубежных путевок для детей поднялась на 16%.

Средняя стоимость путевок в российские лагеря по итогам трех летних месяцев составила 36,6 тыс. руб, в зарубежные лагеря – 69,5 тыс. руб. Интересно, что средняя длительность смены в загородных лагерях РФ осталась на уровне прошлого года. Тот же показатель по зарубежным лагерям упал на 1%, составив 15,4 дней.

В целом статистика отражает скорее положительную динамику развития потенциала системы детского отдыха. По словам эксперта, выросший спрос на летний отдых в российских лагерях (на 6%) даже с учетом падения спроса на отдых в зарубежных лагерях (на 11%), тем не менее, вместе демонстрирует естественный рост показателя забронированных путевок (на 3%). По итогам года этот показатель выше на 5% по сравнению с 2017 годом. При этом, скажем, в Крыму соответствующий спрос на летний отдых упал на 13% (динамика падения не изменилась по сравнению с летом 2017 года), а в Краснодарском крае вырос на 7%.

Самой популярной страной отдыха российской детворы за рубежом вот уже несколько лет остается Болгария. Кроме того, в "топ" вошли Турция (второе место по числу заездов), Финляндия, Чехия и Греция. С возвращением Турции в число особо любимых россиянами мест отдыха спрос на детские путевки в эту страну вырос в 10 раз.

Среди тенденций каникулярного сезона 2018 года – высокая динамика спроса на семейные, профориентационные и военно-патриотические лагеря. Так, спрос на семейные частные загородные лагеря вырос по сравнению с летом 2017 года на 214%. "Всего в рамках нашего сервиса представлено более тысячи программ детского отдыха в России и за рубежом, 37 типов детских лагерей. В их числе лагеря на море, спортивные, творческие, тематические, языковые, санаторные, vip-класса, семейные и так далее", – рассказала Рыженкова.

Другая особенность этого года – многие организаторы детского отдыха стали включать в цену путевки стоимость трансфера. Эксперт предположила, что эта тенденция тоже могла повлиять на выросшую стоимость путевок.