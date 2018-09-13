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Детские вопросы

Смерти бояться - в спелеологи не ходить, или какие пещеры самые опасные

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (45)
(обновлено: 10:37 13.09.2018)
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© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"Председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин в Международном детском центре АртекПредседатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин в Международном детском центре Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"

В Международном детском центре "Артек" начался слет юных геологов. С артековцами работают ведущие специалисты геологической отрасли. Медиаотряд лагеря "Лесной" взял интервью у председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина.

- Какая экспедиция стала для вас самой сложной?

Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида. Архивное фото
© Фото предоставлено КРО РГО
Ученые изучили пещеру, обнаруженную у трассы "Таврида" в Крыму
- Вопрос сложности очень субъективен. Каждый год я посещаю около ста пещер, но самой сложной стала Крубера на Западном Кавказе, в которой я находился 27 дней. Все это время на меня работала команда из 60 человек, чтобы я один нырнул на глубину 50 метров. Низкие температуры, высокое давление, холодная вода, долгое пребывание без выхода на поверхность очень утомляют. Вообще холодные и подводные пещеры — самые красивые и сложные.

⁃ Что было особенно сложно в эти 27 дней?

— Коммуникация и координация. Все современные гаджеты не работают под землей, но существуют специальные телефоны, проводится сотовая связь. Под землей мы переходим на другой режим, там не следят за временем суток. Также спелеология – это серьезная физическая нагрузка. Мы носим большое количество грузов, только подводного снаряжения 300 кг на всю команду! После окончания экспедиции необходимо несколько дней релаксации. Морально не устаешь, но не хочется выходить на поверхность, хочется остаться там, так как под землей все просто и понятно.

- Возникали ли у вас во время работы в пещере чрезвычайные ситуации? Как вы с ними справлялись?

Склеп Гартвиса в парке Виннера, МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Сергей Боровик
Склеп, призрак и волшебная беседка. Сверхъестественное в "Артеке"
- Безусловно, чаще всего это связано с безопасностью людей. Были случаи, когда ребята получали серьезные травмы или погибали. Но когда ты спускаешься в пещеру, не нужно бояться чрезвычайных ситуаций. Если страха смерти нет, то и других страхов нет. Поэтому для начала нужно бороться с ним.

- Существуют ли какие-то международные соревнования по спелеологии? Как выступает наша сборная?

— Есть и всероссийские, и региональные, и международные. Самые сильные спелеологи — башкиры. Совершенно серьезно! Они побеждают вообще всех, с ними бороться практически невозможно. В соревнованиях есть несколько направлений: теоретические конкурсы и практические в пещерах. На международных соревнованиях всегда хорошо выступает сборная из двух россиян и украинца. Несмотря на напряженные отношения между странами, у нас в командах все хорошо. Мы проводим совместные российско-украинские экспедиции, никто нас не разделяет, ссор нет.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время посещения международного детского центра Артек
© Фото : пресс-служба Президента и Правительства Республики Южная Осетия
Бибилов: наука – двигатель развития любого государства
- В 2016 году вы получили грант на реализацию проекта по созданию базы пещер России. Как идут дела по этому проекту?

— Да, грант мы получили, выполнили и создали базу, которая официально называется "Электронная база пещер России". Также был создан очень легкий сайт "Спелеоатлас.ру", там описано более 4600 пещер, и работа продолжается. Изначально хотели сделать атлас пещер, а потом решили, что для начала нужно сделать базу данных. Интересно то, что любой желающий может подать описание найденной им пещеры, и она появится на сайте. А в этом месяце мы издаем бумажный атлас в 600 страниц формата А4 с описанием пещер, фотографиями и топосъемкой.

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