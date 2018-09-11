Роспотребнадзор намерен проработать вопрос питания в школах и детсадах

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Питание в школах и детских садах должно быть не только полноценным и качественным, но и должно нравится детям, Роспотребнадзор намерен всесторонне проработать этот аспект и с технологами, и с организаторами питания, и с руководителями образовательных учреждений, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, еда в детских коллективах должна быть безопасной, полноценной по рациону и соответствовать запросам ребенка. "Во-первых, нужно определить сегодняшнее положение дел в потребностях в жирах, в углеводах в разных регионах страны. Они разные. И такой работы не проводилось уже очень давно", — сказала собеседница агентства.
"Потому что в Краснодарском крае это будет одно, для детей Ямала это будет другое. Из этого должно быть несколько вариантов примерного меню. А следующий этап – это должно быть приготовление этих блюд. И здесь тоже надо будет работать", — сказала она.
"Конечно же, работать с теми, кто готовит, и с технологами, и с организаторами питания, и с руководителями образовательных учреждений с тем, чтобы эта еда была приготовлена так, чтобы дети ее ели, а не для того, чтобы она дальше пошла в корзину. Это наша задача", — подчеркнула Попова.
Попова рассказала, что ведомство готово обучить и представителей родительского комитета, и общественности тому, как определить качество питания. "Потому что родительский контроль, на мой взгляд, он самый требовательный, он самый жесткий и он самый оперативный. Мы делаем на этом акцент, мы стараемся это реализовать", — сказала она.