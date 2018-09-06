Татьяна Никитина: большая честь, что выставка-форум проходит в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Для Челябинска и всего региона проведение выставки-форума "Вместе — ради детей! Вместе 10 лет" является очень значимым, заявила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

"Для нас большая честь проводить такое мероприятие, я благодарна за то доверие, которое нам оказали. Для нас это очень почетно, и мы очень гордимся этим событием", — заявила Никитина в кулуарах форума в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Также министр отметила, что для социального блока Челябинской области выставка-форум является имиджевым событием и дает возможность продемонстрировать результаты работы.

"У нас сегодня такая уникальная возможность показать все это. Мы же принимающая сторона, и поэтому у нас больше возможностей показать свои результаты", — отметила Татьяна Никитина.

Также она подчеркнула, что Челябинская область всегда готова к инновациям, развитию и всем актуальным трендам, а развитие и обмен интересным опытом как раз и происходят на таких площадках, как выставка-форум.

"Это профессиональная площадка, и это возможность для меня как для руководителя и для моих специалистов изучить технологии работы других регионов. Конечно же, я уверена, что какой-то интересный опыт мы для себя найдем, внедрим его и будем развивать в Челябинской области", — сказала Никитина.

Ежегодная выставка-форум "Вместе — ради детей! Вместе 10 лет" организуется в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой, где создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства, распространения лучшего опыта, формирования и поддержки профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повышения профессиональной компетентности специалистов. Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий.