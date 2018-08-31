РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Мастусова: от качества мультфильмов зависит будущее страны

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (43)
0700
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"Директор Ассоциации анимационного кино Ирина МастусоваДиректор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек"

Мало кто знает, что у российских анимационных студий есть своя Ассоциация. В нее входят более 40 студий: "Петербург", "Мельница", "Союзмультфильм", "Анимаккорд", "Аэроплан" и другие. Зачем аниматорам объединяться в ассоциацию? Какое будущее у российской мультипликации? Об этом и многом другом участникам медиаотряда лагеря "Янтарный" рассказала директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

- Расскажите об Ассоциации анимационного кино? Когда она появилась?

Денис Чернов, ведущий режиссёр студии Петербург и проекта Смешарики
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анна Галкина
Создатель "Смешариков" рассказал, какими будут новые серии проекта
- Вопрос о создании Ассоциации анимационного кино был поднят 27 июня 2011 года на встрече представителей анимационной отрасли с Председателем правительства РФ Владимиром Путиным. На том мероприятии решался вопрос о спасении российской анимации, поскольку индустрии как таковой не существовало. Десять лет назад в чистом поле стояли одни "Смешарики", это был первый проект, который начал развивать анимацию.

- Но ведь российской анимации много лет. Поясните, пожалуйста.

— Если быть точным, 106 лет. С одной стороны, она имеет огромные культурные и исторические корни, с другой – она вся концентрировалась на киностудии "Союзмультфильм", где создавались безусловные шедевры, которые вошли в Золотой фонд российской, советской и международной анимации. В 90-е годы, когда случились серьезные сдвиги и фактически менялся строй, мы технологически отставали от мировой анимации. Но в России всегда все было хорошо с талантами и идеями – на этом и держались. А 15 лет назад появился первый анимационный проект "Смешарики", и началось развитие анимационной индустрии.

© Фото : КаропрокатКадр из мультфильма "Смешарики"
© Фото : Каропрокат
Кадр из мультфильма "Смешарики"

- Почему возникла идея объединить множество студий в Ассоциацию анимационного кино?

— Студии поняли, что когда они все вместе, многие задачи решать гораздо проще. Также пришло осознание, что от воспитания наших детей зависит будущее страны. А на мультфильмах вырастают целые поколения, и важно, чтобы они были качественными. Поэтому наша задача — развивать производство, готовить больше кадров, а для этого нужна поддержка государства.

- Какие мультфильмы российского производства смотрят за границей?

Кадр из мультсериала Маша и Медведь
Одну из серий "Маша и Медведь" посмотрели более трех миллиардов раз
- Начнем с одного феномена 2016 года. Тогда в топ-10 рейтинга YouTube неожиданно вошла серия мультфильма "Маша и Медведь" "Маша+Каша". Он набрал огромное количество просмотров! В том топе только этот ролик был анимационным, остальные были музыкальные клипы разных стран. Люди увидели, что в России есть анимационное кино, которое нравится всем.

"Маша и Медведь" — это, с одной стороны, клоунада, а с другой — история отношений ребенка и отца. Причем любой расы, пола, религий и взглядов. Этот мультик очень популярен во всем мире. Особенно нас любят в Италии, потому что они ментально похожи на россиян. В мусульманских странах нас любят, потому что Маша ходит в платочке и длинной юбке. С этого момента наши проекты стали заметными. Государство тоже нас заметило и начало оказывать поддержку. Мы стали выходить на международные анимационные рынки.

- Как вы думаете, с чем ассоциируется российская анимация у иностранцев?
— Прежде всего с современными крупными проектами: "Маша и Медведь", "Смешарики", "Лунтик". Кроме того, у ценителей анимации Россия ассоциируется с нашей Золотой коллекцией: Карлсоном, Винни-Пухом, Снежной королевой, Ёжиком в тумане и другими работами "Союзмультфильма".

Комментировать
Детские вопросы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена