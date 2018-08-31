Мастусова: от качества мультфильмов зависит будущее страны

Мало кто знает, что у российских анимационных студий есть своя Ассоциация. В нее входят более 40 студий: "Петербург", "Мельница", "Союзмультфильм", "Анимаккорд", "Аэроплан" и другие. Зачем аниматорам объединяться в ассоциацию? Какое будущее у российской мультипликации? Об этом и многом другом участникам медиаотряда лагеря "Янтарный" рассказала директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

- Расскажите об Ассоциации анимационного кино? Когда она появилась?

- Вопрос о создании Ассоциации анимационного кино был поднят 27 июня 2011 года на встрече представителей анимационной отрасли с Председателем правительства РФ Владимиром Путиным. На том мероприятии решался вопрос о спасении российской анимации, поскольку индустрии как таковой не существовало. Десять лет назад в чистом поле стояли одни "Смешарики", это был первый проект, который начал развивать анимацию.

- Но ведь российской анимации много лет. Поясните, пожалуйста.

— Если быть точным, 106 лет. С одной стороны, она имеет огромные культурные и исторические корни, с другой – она вся концентрировалась на киностудии "Союзмультфильм", где создавались безусловные шедевры, которые вошли в Золотой фонд российской, советской и международной анимации. В 90-е годы, когда случились серьезные сдвиги и фактически менялся строй, мы технологически отставали от мировой анимации. Но в России всегда все было хорошо с талантами и идеями – на этом и держались. А 15 лет назад появился первый анимационный проект "Смешарики", и началось развитие анимационной индустрии.

© Фото : Каропрокат Кадр из мультфильма "Смешарики" © Фото : Каропрокат Кадр из мультфильма "Смешарики"

- Почему возникла идея объединить множество студий в Ассоциацию анимационного кино?

— Студии поняли, что когда они все вместе, многие задачи решать гораздо проще. Также пришло осознание, что от воспитания наших детей зависит будущее страны. А на мультфильмах вырастают целые поколения, и важно, чтобы они были качественными. Поэтому наша задача — развивать производство, готовить больше кадров, а для этого нужна поддержка государства.

- Какие мультфильмы российского производства смотрят за границей?

- Начнем с одного феномена 2016 года. Тогда в топ-10 рейтинга YouTube неожиданно вошла серия мультфильма "Маша и Медведь" "Маша+Каша". Он набрал огромное количество просмотров! В том топе только этот ролик был анимационным, остальные были музыкальные клипы разных стран. Люди увидели, что в России есть анимационное кино, которое нравится всем.

"Маша и Медведь" — это, с одной стороны, клоунада, а с другой — история отношений ребенка и отца. Причем любой расы, пола, религий и взглядов. Этот мультик очень популярен во всем мире. Особенно нас любят в Италии, потому что они ментально похожи на россиян. В мусульманских странах нас любят, потому что Маша ходит в платочке и длинной юбке. С этого момента наши проекты стали заметными. Государство тоже нас заметило и начало оказывать поддержку. Мы стали выходить на международные анимационные рынки.

- Как вы думаете, с чем ассоциируется российская анимация у иностранцев?

— Прежде всего с современными крупными проектами: "Маша и Медведь", "Смешарики", "Лунтик". Кроме того, у ценителей анимации Россия ассоциируется с нашей Золотой коллекцией: Карлсоном, Винни-Пухом, Снежной королевой, Ёжиком в тумане и другими работами "Союзмультфильма".