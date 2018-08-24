В Москве откроется выставка "Натюрморт: живые картины – живые дети"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Благотворительная выставка "Натюрморт: живые картины — живые дети" пройдет в Москве. Как сообщили организаторы — благотворительный фонд "Детские сердца" — выставка пройдет в формате "тихого аукциона". Каждый гость может предложить сумму пожертвования, которую он готов отдать за понравившуюся работу.

Все собранные средства будут направлены на лечение девятилетней Лики Соловьевой из Кировской области. Для устранения дефекта в сердце девочки необходимо собрать 399 664 рубля.

Открытие состоится 11 сентября в 19 часов, закрытие — 15 сентября в 20 часов.

"Восьмой год мы с галереей "Роза Азора" проводим благотворительные выставки-продажи картин в пользу наших подопечных. Выставки мы делаем тематические, потому что очень непросто объединить совершенно разных художников в одном пространстве. Задачи, надо сказать, мы им ставили небанальные, — говорит Катя Бермант, директор фонда. — Темами выставок были котики, собаки, совы, рыбы, цветы… Некоторым художникам, которые не рисуют, к примеру, котиков, приходилось брать себя в руки и все-таки рисовать котиков. В этом году мы решили облегчить художникам жизнь, ведь натюрморты хоть раз рисовали все".

Художник по образованию, Катя знакома со многими замечательными живописцами, поэтому на выставке будут показаны картины лучших представителей современного искусства, в том числе Саши Галицкого, Марины Колдобской, Михаила Алдашина и Бориса Матросова.

Большинство работ создано специально для фонда, художники писали их ради спасения детских жизней. Каждая картина излучает положительную энергию. Мы знаем, что подлинное искусство способно спасать от рутины, вызывать высокие чувства, согревать и радовать глаз.