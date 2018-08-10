Творческая смена фестиваля "Белый пароход" откроется в Подмосковье

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Творческая смена для детей — участников фестиваля "Белый Пароход" открывается 10 августа в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Как сообщили организаторы из благотворительного фонда "САФМАР", участниками фестиваля традиционно становятся одаренные дети из детских домов и малоимущих семей из всех регионов России.

Фестиваль проводится с 2005 года. В состав жюри входят звезды российской и мировой сцены: Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Максим Дунаевский, Валерий Меладзе и другие.

В этом году, благодаря поддержке фонда "САФМАР", в фестивале примут участие 135 детей. Под руководством опытных педагогов в течение трех недель они будут учиться игре на музыкальных инструментах, практиковаться в писательском мастерстве и пении. Дети получат возможность раскрыть творческий потенциал, научиться работать в единой творческой команде.

Знакомство с работой фестиваля "Белый пароход" для его участников становится важным жизненным этапом. Большинство из них успешно продолжают учебу в музыкальных школах, студиях, многие поступают в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья. Многим фестиваль помогает обрести новый дом и родителей.