"Дети вместо цветов": учителя и школьники могут помочь тяжелобольным детям

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Фонд помощи хосписам "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком" предлагают в День знаний поддержать более 700 семей, в которых тяжело болеют дети, и принять участие в акции "Дети вместо цветов", сообщает пресс-служба хосписа.

Каждый год на дорогие букеты 1 сентября тратятся десятки миллионов рублей. Пять лет назад в одной из московских школ решили сэкономить на цветах, которые все равно завянут через пару дней, и всем классом собрать средства для помощи детям, которые не могут пойти в школу из-за болезни. Так появилась акция "Дети вместо цветов", которая за несколько лет стала очень популярной — в 2017 году фонд "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком" поддержали 1 157 школ из 132 городов и поселков России. В итоге удалось собрать более 39 млн рублей и помочь 463 тяжелобольным детям.

В этом году каждому ученику предлагается принести один цветок и сложить из них красивый общий праздничный букет, чтобы поздравить любимого педагога, а сэкономленные деньги перевести в помощь неизлечимо больным детям — подопечным фонда "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком".

© Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" Как принять участие в акции "Дети вместо цветов" © Пресс-служба детского хосписа "Дом с маяком" Как принять участие в акции "Дети вместо цветов"

На эти средства будут приобретены аппараты для дыхания, расходные материалы, коляски и кресла, лекарства и специальное питание. Кроме того, семьям больных детей обеспечат психологическую и юридическую поддержку.

Фонд "Вера" приготовил для участников акции сувениры: ленты, чтобы перевязать букет, и наклейки с символикой акции — их можно наклеить на одежду или школьный рюкзак. А еще — открытки для учителей и афиши, которые можно разместить в классе. Все это можно забрать в офисе фонда в Москве (подробности на сайте фонда).

Под опекой Детского хосписа "Дом с маяком" — 500 тяжелобольных детей из Москвы и Подмосковья. Фонд "Вера" поддерживает 250 детей с неизлечимыми диагнозами по всей России.