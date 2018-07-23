Карякин откроет в "Артеке" собственную школу шахмат

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (38)

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин откроет в Международном детском центре "Артек" собственную школу шахмат. Об этом Карякин заявил в интервью медиаотряду лагеря "Янтарный".

"Я провел встречу с Алексеем Каспаржаком (прим. – директор МДЦ "Артек"), на которой мы обсуждали открытие шахматной школы в "Артеке". Здесь уже функционирует шахматный клуб, и на базе его мы будем открывать школу имени Сергея Карякина. Я готов всячески контролировать и помогать с выбором тренеров, книжек, материалов и быть полезным во всём", — заявил гроссмейстер.

По словам Карякина, занятия будут проходить в форме традиционного кружка, дети научатся играть в шахматы, усовершенствуют свои навыки и почувствуют ценность игры. Сергей Карякин отметил, что поскольку российская шахматная школа является самой сильной в мире, артековцы будут заниматься по отечественным методикам.

Международный детский центр "Артек" находится на южном берегу Крыма, в поселке городского типа Гурзуф. Каждую смену лагерь принимает от 2500 до 4000 детей из разных стран мира. Программа "Артека" предполагает, что за 21 день смены школьники смогут не только отдохнуть, но и научиться чему-то новому.



