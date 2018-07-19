Болевой порог. Алису Буценко спасет операция на позвоночнике

На улицу 15-летняя Алиса из подмосковного Клина выходит только в безразмерных толстовках с капюшоном или просторных футболках — чтобы замаскировать свою спину, изогнутую буквой S. И это не метафора. У Алисы прогрессирующий сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение оказалось бесполезным, искривление прогрессирует, девочка страдает от постоянной боли. Спасти Алису поможет сложная операция с установкой на позвоночник дорогой металлоконструкции. Но ее цена для родителей девочки непомерно высока.

Елена Светлова специально для "Социального навигатора"

Родители Алисы расстались, когда девочке было восемь лет. Расстались мирно, договорились, что ребенок останется с отцом, в подмосковном Клину, а лето будет проводить у мамы, в Николаеве. С тех пор Алиса так и живет на две страны — Россию и Украину.

С раннего детства Алиса была активной: гоняла на велосипеде, каталась на коньках и серьезно занималась танцами, даже участвовала в областных конкурсах. До 13 лет проблем со спиной не было. Вернее, их не замечали.

— Три года назад я, как обычно, летом поехала к маме, — вспоминает Алиса. — Когда я переодевалась, мама увидела, что у меня торчит правая лопатка, и очень испугалась. На следующий день мы пошли в больницу, меня положили на обследование.

В детской больнице в Николаеве девочке сделали рентгенографию, по результатам которой диагностировали сколиоз 3-й степени, S-образное искривление оси позвоночника, оформили инвалидность. Девочке рекомендовали наблюдение хирурга-ортопеда по месту жительства, запретили физические нагрузки. Прописали ЛФК, массаж, бассейн и ношение корсета Шено 23 часа в сутки.

Это стало шоком и для Алисы, и для ее родителей.

— Буквально за год до этого мы с дочкой отдыхали на море, купались, у нее все было в порядке. Недоглядел, — с горечью говорит Анатолий, папа девочки.

Даже в танцевальной студии, где занималась Алиса, никто не увидел, что спина девочки приобретает неестественные изгибы.

— Дочка выполняла все рекомендации, носила корсет, а улучшений не было. Корсет причинял ей сильную боль. Но Алиса была готова терпеть любые мучения, лишь бы выправить позвоночник, — рассказывает Анатолий.

Они перепробовали все виды лечения. Мама по совету знакомых возила дочь в Одессу к специалисту, который разработал собственные методики коррекции сколиоза — комплекс гимнастических упражнений и специальную терапию. Но девочке становилось только хуже.

Алиса жаловалась на боль в спине, не могла долго сидеть на уроке. Ей стало трудно ходить и стоять. Начались проблемы с дыханием.

Анатолий повез дочь на обследование в Московскую областную детскую больницу. Рентген показал, что искривление заметно прогрессировало и сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени.

Девочку направили на консультацию в московский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Хирург, проводивший обследование, сказал, что Алиса интенсивно растет, мышечный корсет недостаточно сформирован, искривление очень большое. Поэтому корсет и гимнастика не помогут — болезнь прогрессирует, уже началась деформация грудной клетки, сдавлены внутренние органы. Девочке необходима операция — установка металлоконструкции на позвоночник.

— Когда я долго хожу, у меня начинает здесь колоть, — Алиса показывает на левую лопатку. — Эта боль проходит по всему телу, как острая судорога.

Болезнь ломает не только тело, но и характер. Еще недавно открытая, веселая, общительная девочка стала замыкаться в себе. Она не хочет лишний раз выходить на улицу, стесняется посещать бассейн — ей кажется, будто все смотрят на ее искривленную спину.

— Мне надоела эта бесформенная одежда, потому что она всегда плохо сидит, — признается Алиса. — Хуже всего постоянная мучительная боль. Но я стараюсь терпеть — готовлюсь к поступлению в колледж на отделение графического дизайна.

Без хирургического вмешательства девочке грозит тяжелая инвалидность. Но металлоконструкция дорогая, из госбюджета она не оплачивается. Заработка родителей не хватит, чтобы оплатить конструкцию. Но спасти девочку в наших силах. Давайте сделаем это.

Для спасения Алисы Буценко не хватает 1 202 738 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "Алисе необходима срочная операция — хирургическая коррекция грудопоясничного отдела позвоночника с установкой фиксирующей металлоконструкции. Операцию следует провести как можно скорее — в противном случае искривление будет прогрессировать, нарушится работа органов грудной клетки, девочке будет угрожать тяжелая инвалидность. Прогноз лечения благоприятный, после периода адаптации Алиса сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге".

Стоимость операции 1 396 048 руб. 105 770 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 87 540 руб. собрали читатели rusfond.ru и 360tv.ru. Не хватает 1 202 738 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Алисе Буценко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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