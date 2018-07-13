Юный футболист с пороком сердца вышел на поле вместе с мировыми звездами

Несколько подопечных фонда "Детские сердца" побывали на матче звезд мирового футбола, который прошел 11 июля на Красной площади в Москве. Тысячи желающих пришли посмотреть на великих футболистов Лотара Матеуса, Маркуса Кафу, Диего Форлана, Хорхе Кампоса, Мичела Сальгадо, Андрея Тихонова, Алексея Смертина и других.

Среди зрителей был уникальный ребенок, 12-летний Кристиан Зобач – мальчик с врожденным пороком сердца, которому полгода назад фонд "Детские сердца" помог в оплате лечения. Кристиан благополучно перенес операцию по установлению окклюдера – своеобразной заплатки, которая позволяет полностью закрыть дефект сердечной перегородки.

© БФ "Детские сердца" Кристиан Зобач, подопечный благотворительного фонда "Детские сердца" © БФ "Детские сердца" Кристиан Зобач, подопечный благотворительного фонда "Детские сердца"

Для мальчика эта операция в прямом смысле стала судьбоносной: с юных лет он живет футболом и мечтает сыграть за сборную России, но из-за болезни был вынужден прервать тренировки. Теперь, когда дефект устранен самым надежным способом, врачи разрешили Кристиану вновь приступить к занятия футболом. Уже с сентября у Кристиана начинаются тренировки, а пока он страстно болеет за любимые команды и даже получил возможность воочию увидеть игру мировых звезд.

"За каждым диагнозом стоит целая история. И это история не про исцеление от болезни, а про путь к своей мечте" — сказала директор фонда Катя Бермант.