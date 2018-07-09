Лиза Анохина: если не получилось с первого раза, получится со второго

Как собрать 820 тысяч подписчиков в Instagram и 230 тысяч – на YouTube, если ты — 11-летняя школьница? Как совмещать съемки и учебу? Где брать идеи для видеороликов? Об этом артековцы из медиаотряда лагеря "Полевой" поговорили с Лизой Анохиной – популярным блогером и одной из ведущих реалити-шоу Hype Camp на YouTube, в котором участвовали начинающие блогеры.

– Как ты начала заниматься видеоблогингом?

– Все началось с игры. К моей старшей сестре Анюте пришла подруга, и мы решили снять сериал в стиле фильма ужасов. Мне тогда было около пяти лет, а сестре – десять. Мы ходили с обычным планшетом и записывали, будто кто-то издавал страшные звуки, пугал нас. Это был фильм с кучей наигранных эмоций, но тогда мы говорили: "Вау, ребята, какой крутой фильм у нас получился! Давайте выложим его на YouTube". В итоге опозорились и потом удалили (смеется).

– Как твои родители относятся к тому, что ты делаешь?

– Сначала мои родители говорили: "Лиза, может тебе все-таки быть телеведущей? Блогер – это же не очень…". Со временем они изменили свои взгляды. Мой папа изначально был против, но потом он понял, что мне это действительно важно. Теперь он дает мне огромную эмоциональную поддержку, за что я ему очень благодарна!

– Как ты совмещаешь школу и сьемки?

– Обычно я просыпаюсь, собираюсь и иду в школу. У меня очень сильно изменился распорядок дня, потому что я стала отставать от программы из-за пропусков. После уроков, которые заканчиваются в 16:00, остаюсь на пару часов писать диктанты, контрольные и все, что я не сделала, пока меня не было. Потом я иду в столовую поесть, затем еду на съемки. Если честно, у меня не бывает дней без съемок. В большинстве случаев я не знаю, куда еду: на вокал, на моделинг (прим. – это сфера деятельности, в которой внешность модели используют для продвижения товаров и услуг), на съемки — я узнаю об этом, только когда приезжаю туда. Часто приходится есть на бегу. Возвращаюсь домой я поздно: часто в 23:00, иногда даже в 1:00 — 2:00 ночи. Но я понимаю, что все эти занятия помогут мне стать лучше.

– Часто ли тебя узнают на улице, и что ты обычно при этом чувствуешь?

– Да, очень часто узнают, и мне правда очень приятно. Когда к тебе подходит маленький "Лизочек" (прим. — так Лиза называет своих фанатов) и просит сфотографироваться, я чувствую себя мега-звездой!

– Как появляются идеи для новых вайнов (прим. – коротких видеороликов)?

– Идеи помогает мне придумывать сестра. У нас происходят миллиарды жизненных ситуаций: общаемся, ссоримся, миримся, дружим – это и становится идеями для вайнов. При этом она никогда не появляется в моих видео, но идейно постоянно меня вдохновляет. Например, вайн про то, как к сестре приходят друзья, а младшая переводит все внимание на себя, взят из жизни.

- Как ты попала в Hype Camp (прим. — российское реалити-шоу на YouTube о видеоблоггинге)?

– Я просто прошла кастинг. Он специально проводился для девочек с целью найти ведущую, которая бы немного раздражала аудиторию, тем самым добавляя свою маленькую перчинку. В этом шоу были две главные роли: моя и Дани Комкова — это было сделано для набора просмотров. Я изучила сценарий и приступила к выполнению. А еще я очень любила ходить по замку, в которому снимали, и представлять, что он мой.

– Есть ли блогеры, на которых ты равняешься?

– Да. Я очень люблю смотреть Юлика, потому что он классный, но я на него не равняюсь. Я стараюсь быть более милой, доброй, короче "плагиачу" Алену Венум (смеется). Кто из блогеров мне нравится? Николай Соболев – у него крутые видео.

– Планируешь ли ты сделать блогинг своей профессией во взрослой жизни?

– Я не люблю жить будущим и прошлым, рада тому, что делаю сейчас. И мне кажется, что жизнь слишком короткая, чтобы рассуждать о том, что будет потом. На данный момент я слишком маленькая, чтобы принимать такие решения и, скорее всего, когда я повзрослею, мои интересы изменятся полностью.

– Сейчас многие хотят начать вести блог, но не знают, с чего начать. Дай несколько советов новичкам.

– Знаете, я дам вам один совет, если у вас не получилось что-то с первого раза, то получится со второго, может, с третьего, надо пробовать. И для этого вам не нужна хорошая техника, качество. Главное – идея. Чтобы стать блогером, нужно начать снимать.