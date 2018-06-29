Подопечные фонда “Подсолнух” примут участие в фестивале цветов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Подопечные благотворительного фонда "Подсолнух" примут участие в Международном московском фестивале садов и цветов, который будет проходить с 29 июня по 8 июля, сообщает пресс-служба фонда.

Как рассказала исполнительный директор фонда Екатерина Пескова, дети, которых поддерживает "Подсолнух", страдают первичным иммунодефицитом — врожденным недугом, который лишает их естественного защитного барьера.

"Наши подопечные должны много времени проводить в больнице, поэтому они особенно ценят возможность быть "там, где все", участвовать в празднике. Мы приглашаем всех подопечных "Подсолнуха", если им позволяет состояние здоровья, в эти дни посетить фестиваль и быть нашими гостями", — отметила Екатерина Пескова.

Как сообщили в фонде, несколько детей стали активными участниками фестиваля: Илья Силин и Назар Тимин высадили сад "Дом подсолнуха", а Гордей Погуляй — сад "Жизнь подсолнуха". "Подсолнух" включил их в число соискателей одного из фестивальных конкурсов — "Планета цветов". Начинающим садовникам удалось войти в короткий список конкурса и получить специальную благодарность жюри.