Картинки художника-блогера спасли пятерых детей с пороком сердца

Благотворительная акция, которую проводила известный художник-блогер Татьяна Задорожняя в соцсетях, помогла спасти пятерых детей с врожденным пороком сердца. Как сообщили в фонде "Детские сердца", благодаря акции "Весна идет по коридору" удалось собрать около 1 млн – 935 915 рублей.

Полтора месяца Татьяна публиковала на своих страницах в соцсетях ироничные картинки про весну, любовь и забавные жизненные ситуации. Всех, кого тронуло ее творчество, Татьяна призывала перевести 100 рублей на помощь детям.

Все собранные деньги были направлены на помощь пятерым детям с врожденным пороком сердца. Кардиохирурги НИИССХ им. Бакулева имплантировали электрокардиостимулятор семимесячному Артему Великоредчанину. А годовалым Прохору Крымцову и Ване Макарову установили на сердце протез клапана.

В Саратове "малоинвазивную" операции провели восьмилетнему Сереже Солотовскому, а в Казани – десятилетней Даше Кирилловой. И у Сережи, и у Даши в сердце "дырка" — незапланированное отверстие, мешающее правильному кровообращению. Специальное устройство — окклюдер доставили катетером по сосудам в сердце, и он как заплаткой закрыл дефект.

Если вы хотите помочь фонду, это можно сделать на сайте, пройдя по ссылке, или отправив SMS на короткий номер 7195 с любой суммой, например 100.