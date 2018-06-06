Сердца трех. Илью Бойко спасет срочная операция

Илье 13 лет, он живет в подмосковном Орехово-Зуеве. У мальчика врожденный порок сердца, который врачи обнаружили лишь недавно. Состояние сердца Ильи требует немедленного хирургического лечения, которое мальчику готовы провести кардиохирурги московской Детской городской клинической больницы (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Но бесплатно в этой больнице оперируют лишь москвичей. Семья мальчика оплатить дорогую операцию не в силах.

Светлана Иванова специально для "Социального навигатора"

Полгода назад в их семью пришла беда: у Ильи, его младшего брата Кости и их мамы Ани практически в одно время обнаружили болезни сердца. Два месяца назад Ане сделали операцию на открытом сердце. Необходимую сумму на операцию Косте уже собрали читатели Русфонда. Теперь помощь нужна Илье.

Мальчики мечтают поскорее вырасти и пойти служить в армию. Но врач сказал, что с "дырявыми" сердцами туда не берут:

— И о спорте, парни, можете пока забыть.

Илья отнесся к словам доктора философски:

— Буду пока клеить модели самолетов.

А семилетний Костик разревелся:

— Как же так?! Я только вчера на футбол записался! А кто вместо меня на карате ходить будет? Я все равно буду спортом заниматься! Это плохой врач!

— Всю жизнь они так, — разводит руками Аня. — Одному одно нужно, другому — другое. Даже в еде. Спрашиваешь: что приготовить? Костик просит сосиску с макаронами. А Илья — котлеты с картошкой.

Со старшим сыном проблем всегда было больше.

— Ну, в каком смысле проблем… — уточняет Аня. — Обычных материнских забот и страхов, потому что ребенок первый. Ничего не знаешь, всего боишься. К тому же он не совсем обычный был.

В младенчестве Илья почти не спал и постоянно кричал. В полгода Аня показала его неврологу, но врач сказал: "Радуйтесь, что у вас такой активный ребенок".

Когда Илюше исполнился год, он еще не разговаривал. Знакомые дети уже вовсю лепетали, а Илья молча собирал конструктор.

В три года мальчика показали психиатру. Доктор поставил диагноз: синдром дефицита внимания.

— Это у него-то дефицит внимания?! — изумилась Аня.

— Он просто не может ни на чем сосредоточиться, — растолковал врач. — К школе все пройдет.

© Сергей Величкин Мальчик добился успеха в шахматах. Дедушка научил его играть, и на первенстве города Илюша занял 4-е место © Сергей Величкин Мальчик добился успеха в шахматах. Дедушка научил его играть, и на первенстве города Илюша занял 4-е место

В школе Илье тоже пришлось нелегко. На уроках он все время вертелся и отвлекался. Учительница жаловалась Ане: умный мальчик, а спокойно посидеть не может. Постоянно что-то забывает — то дневник, то ручку.

Чтобы хоть как-то приучить его к порядку и дисциплине, Аня решила приобщить сына к спорту. Но ни плавание, ни айкидо не сделали его более дисциплинированным. Зато мальчик добился успеха в шахматах. Дедушка научил его играть, и на первенстве города Илюша занял 4-е место.

Костик, в отличие от старшего брата, рано начал говорить, а в шесть лет уже читал и считал. И спортом занимался с удовольствием.

Порок сердца у братьев обнаружили случайно. Причем сразу у обоих. В спортивной школе у родителей потребовали справки о том, что дети здоровы. Илья тогда ходил на вольную борьбу, а Костик выбрал карате.

В местной поликлинике им сделали ЭКГ.

— У мальчиков порок сердца, — заключил кардиолог.

Аня стала изучать симптомы и последствия болезни:

— В какой-то момент у меня в голове щелкнуло: стоит проверить и свое сердце. У меня два сына, которых надо спасать, а у самой хроническая усталость. Где взять силы? Последние три года я пила таблетки и наблюдалась у невролога, который лечил меня от вегетососудистой дистонии.

Аня сделала УЗИ сердца. Результат ошеломил — врожденный порок. Кардиологи удивлялись: как с такой дыркой в сердце она смогла родить двоих детей?!

В марте этого года в московской Первой Градской больнице Ане сделали по квоте операцию на открытом сердце.

— Мам, ну как, страшно было?— спросил Костик.- А нам скоро будут сердце зашивать? Я на футбол ужасно хочу.

— Совсем не страшно, — сказала Аня и отвернулась, чтобы дети не почувствовали обмана. — Зато теперь я целенькая.

— А мне было страшно за тебя, — признался вдруг молчаливый Илюша.

Илью и Костика в ближайшее время ждут на операцию в Филатовской больнице. Доктор сказал, что дальше тянуть нельзя — есть угроза развития сердечной недостаточности.

В детском кардиологическом отделении бесплатно оказывают помощь только москвичам, а у семьи нет московской прописки. В апреле этого года читатели Русфонда за неделю собрали необходимую сумму на операцию для Кости. Теперь надо помочь Илье. Он настроен оптимистично:

— Нас скоро вылечат, и мы пойдем в армию. Я буду летчиком. А Костик — танкистом.

Для спасения Ильи Бойко не хватает 231 677 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "У Ильи поздно диагностирован дефект межпредсердной перегородки большого размера. При этом пороке развивается перегрузка полостей сердца, главным образом правых отделов, легкие переполняются кровью. Особенно быстро развиваются осложнения у подростков. Пока еще мы можем закрыть дефект щадящим, эндоваскулярным способом, без разреза грудной клетки. После операции мальчик будет здоров и сможет заниматься спортом".

Стоимость операции 332 010 руб. 100 333 руб. собрали читатели rusfond.ru. Не хватает 231 677 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите помочь Илье Бойко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.

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