5 июня в России отмечается сразу два экологических праздника: Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. У этих праздников есть глубокий смысл – каждый должен узнать, как именно он может помочь окружающему миру. О том, что такое экологическое волонтерство и как волонтеры помогают сохранить природу, смотрите в фотоленте медиаотряда лагеря "Озёрный" Медиа-кампуса МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня".
Кто такие экологические волонтеры?
15:2805.06.2018
(обновлено: 15:29 05.06.2018)
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© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория ТкаченкоЕсли задуматься, экологическое волонтерство существовало всегда, но особенно популярным в России оно стало лишь в прошлом году – в год экологии.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория Ткаченко
Если задуматься, экологическое волонтерство существовало всегда, но особенно популярным в России оно стало лишь в прошлом году – в год экологии.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтеры занимаются охраной природы. Они принимают участие в субботниках, высаживают различные растения, помогают утилизировать мусор, борются с лесными пожарами, спасают животных, проводят просветительскую работу.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтеры занимаются охраной природы. Они принимают участие в субботниках, высаживают различные растения, помогают утилизировать мусор, борются с лесными пожарами, спасают животных, проводят просветительскую работу.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваТема одной из таких бесед - период разложения мусора. Например, 500 лет потребуется для уничтожения детского памперса.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Тема одной из таких бесед - период разложения мусора. Например, 500 лет потребуется для уничтожения детского памперса.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория ТкаченкоВолонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора: снимают с бутылок крышки.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория Ткаченко
Волонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора: снимают с бутылок крышки.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтер должен уметь пользоваться средствами защиты, такими как форма пожарных, ранцевый огнетушитель.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтер должен уметь пользоваться средствами защиты, такими как форма пожарных, ранцевый огнетушитель.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", София БарановскаяВолонтеры лагеря "Лесной" готовятся запустить воздушного змея в рамках экологической акции "Артек" против пожаров".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", София Барановская
Волонтеры лагеря "Лесной" готовятся запустить воздушного змея в рамках экологической акции "Артек" против пожаров".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваДобровольцы могут прополоть клумбы, высадить цветы и полить засохшую землю.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Добровольцы могут прополоть клумбы, высадить цветы и полить засохшую землю.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева"В будущем я мечтаю стать дипломатом. Добровольчество хочу положить в основу своей будущей профессии, так как считаю, что миролюбие, согласие и взаимопонимание - это единственный путь к решению глобальных проблем и конфликтов в нашем обществе... В каждом человеке есть доброе начало, и до него можно и нужно достучаться", - говорит Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2017" в номинации "Юный доброволец".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
"В будущем я мечтаю стать дипломатом. Добровольчество хочу положить в основу своей будущей профессии, так как считаю, что миролюбие, согласие и взаимопонимание - это единственный путь к решению глобальных проблем и конфликтов в нашем обществе... В каждом человеке есть доброе начало, и до него можно и нужно достучаться", - говорит Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2017" в номинации "Юный доброволец".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтером может стать каждый человек вне зависимости от возраста, социального статуса и места жительства. Главное – желание помогать природе.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтером может стать каждый человек вне зависимости от возраста, социального статуса и места жительства. Главное – желание помогать природе.
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