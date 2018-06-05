РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Детские вопросы

Кто такие экологические волонтеры?

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке"
15:2805.06.2018
(обновлено: 15:29 05.06.2018)
0270
Эковолонтеры в Артеке
Эковолонтеры, МДЦ Артек
Добровольцы детского лагеря Лесной, МДЦ Артек
Волонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора
Эковолонтер Артека в форме пожарного
Волонтеры лагеря Лесной
Работа волонтеров в Артеке
Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса Доброволец России – 2017
Эковолонтер лагеря Лесной Татьяна Сазонова
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория ТкаченкоЕсли задуматься, экологическое волонтерство существовало всегда, но особенно популярным в России оно стало лишь в прошлом году – в год экологии.Эковолонтеры в Артеке
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория Ткаченко
Если задуматься, экологическое волонтерство существовало всегда, но особенно популярным в России оно стало лишь в прошлом году – в год экологии.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтеры занимаются охраной природы. Они принимают участие в субботниках, высаживают различные растения, помогают утилизировать мусор, борются с лесными пожарами, спасают животных, проводят просветительскую работу.Эковолонтеры, МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтеры занимаются охраной природы. Они принимают участие в субботниках, высаживают различные растения, помогают утилизировать мусор, борются с лесными пожарами, спасают животных, проводят просветительскую работу.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваТема одной из таких бесед - период разложения мусора. Например, 500 лет потребуется для уничтожения детского памперса.Добровольцы детского лагеря Лесной, МДЦ Артек
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Тема одной из таких бесед - период разложения мусора. Например, 500 лет потребуется для уничтожения детского памперса.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория ТкаченкоВолонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора: снимают с бутылок крышки.Волонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Виктория Ткаченко
Волонтеры помогают проводить раздельный сбор мусора: снимают с бутылок крышки.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтер должен уметь пользоваться средствами защиты, такими как форма пожарных, ранцевый огнетушитель.Эковолонтер Артека в форме пожарного
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтер должен уметь пользоваться средствами защиты, такими как форма пожарных, ранцевый огнетушитель.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", София БарановскаяВолонтеры лагеря "Лесной" готовятся запустить воздушного змея в рамках экологической акции "Артек" против пожаров".Волонтеры лагеря Лесной
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", София Барановская
Волонтеры лагеря "Лесной" готовятся запустить воздушного змея в рамках экологической акции "Артек" против пожаров".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваДобровольцы могут прополоть клумбы, высадить цветы и полить засохшую землю.Работа волонтеров в Артеке
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Добровольцы могут прополоть клумбы, высадить цветы и полить засохшую землю.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева"В будущем я мечтаю стать дипломатом. Добровольчество хочу положить в основу своей будущей профессии, так как считаю, что миролюбие, согласие и взаимопонимание - это единственный путь к решению глобальных проблем и конфликтов в нашем обществе... В каждом человеке есть доброе начало, и до него можно и нужно достучаться", - говорит Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2017" в номинации "Юный доброволец".Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса Доброволец России – 2017
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
"В будущем я мечтаю стать дипломатом. Добровольчество хочу положить в основу своей будущей профессии, так как считаю, что миролюбие, согласие и взаимопонимание - это единственный путь к решению глобальных проблем и конфликтов в нашем обществе... В каждом человеке есть доброе начало, и до него можно и нужно достучаться", - говорит Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2017" в номинации "Юный доброволец".
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария НеустроеваЭковолонтером может стать каждый человек вне зависимости от возраста, социального статуса и места жительства. Главное – желание помогать природе.Эковолонтер лагеря Лесной Татьяна Сазонова
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Мария Неустроева
Эковолонтером может стать каждый человек вне зависимости от возраста, социального статуса и места жительства. Главное – желание помогать природе.
СокотраПятачки и призраки: самые странные острова в мире14:3105.06.2018
Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгораниеВ Казани горит торговый центр "Порт"13:2105.06.2018
Zip-line в парке РускеалаГорный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии08:0003.06.2018
Предпоказ выставки Бэнкси в МосквеГений или вандал: выставка Бэнкси в Москве13:1902.06.2018
Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК ЛиверпульЛучшие фото недели: Лавров в КНДР, Загитова с щенком и футбол на орбите15:0901.06.2018
Канализационный люк в ЯпонииМузей под ногами: самые оригинальные канализационные люки мира12:2901.06.2018
Участницы финала всероссийского конкурса красоты Мисс Русское Радио 2018 в Центральном МанежеВ Москве выбрали "Мисс Русское Радио"11:4501.06.2018
Cоревнование по теннису на колясках в МДЦ АртекДоступный "Артек"09:4101.06.2018
Певица Айсель Мамедова (Азербайджан) на репетиции первого полуфинала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в ЛиссабонеЛучшие фотографии мая18:5031.05.2018
Новая фотография Юпитера, полученная зондом JunoЛучшие майские снимки из космоса17:0031.05.2018
Все фотоленты

5 июня в России отмечается сразу два экологических праздника: Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога. У этих праздников есть глубокий смысл – каждый должен узнать, как именно он может помочь окружающему миру. О том, что такое экологическое волонтерство и как волонтеры помогают сохранить природу, смотрите в фотоленте медиаотряда лагеря "Озёрный" Медиа-кампуса МДЦ "Артек" и МИА "Россия сегодня".


Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена