Кто такие экологические волонтеры?

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"В будущем я мечтаю стать дипломатом. Добровольчество хочу положить в основу своей будущей профессии, так как считаю, что миролюбие, согласие и взаимопонимание - это единственный путь к решению глобальных проблем и конфликтов в нашем обществе... В каждом человеке есть доброе начало, и до него можно и нужно достучаться", - говорит Максим Тумаков, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2017" в номинации "Юный доброволец".